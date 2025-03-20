Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, пол на кухне должен выдерживать интенсивное движение, частые разливы и служить не менее 10 – 15 лет. Какое покрытие для этого лучше выбирать, рассказываем далее.

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Основные факторы выбора пола для кухни

Кухня является одновременно рабочей зоной и центром дома, поэтому важно учитывать как эстетику, так и практичность. Основные факторы выбора пола:

Долговечность – устойчивость к пятнам, царапинам и механическим повреждениям.

Водонепроницаемость – сопротивляемость к разливам и влаге.

Легкость в уходе – простота уборки.

Дизайн – гармоничное сочетание с интерьером кухни.

Самые лучшие материалы для кухонного пола

Листовой винил.

Листовой винил известен своей водонепроницаемостью и комфортом. Он не имеет швов, что минимизирует риск проникновения воды. Кроме того, его легко чистить и он доступен по цене. Единственный недостаток – возможность образования вмятин от тяжелой техники.

Виниловая доска.

Этот пол сочетает привлекательный вид древесины с водонепроницаемостью и устойчивостью к износу. Она проста в монтаже и подходит для укладки на любую поверхность. Однако его стоимость несколько выше.

Пол на кухне: смотрите фото

Керамогранит.

Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и влаге. Однако он твердый и холодный на ощупь, что может создавать дискомфорт.

Каменная плитка.

Натуральный камень придает кухне уникальный вид, однако требует регулярного ухода. Цена его также не слишком бюджетная, а монтаж требует профессионального подхода.

Пробка.

Пробковый пол – экологический и комфортный вариант, который амортизирует шаги. Она также хорошо сохраняет тепло, но может повреждаться от влаги.

Кстати, вопрос выбора пола важен не только в кухне. Ванные комната также является специфической зоной, которая требует особого подхода, особенно в вопросе установки теплого пола.