Дизайнеры ответили, целесообразно ли тратить бюджет на установку этой технологии в ванной комнате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Livingetc.

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Преимущества теплого пола в ванной комнате

Дизайнеры придерживаются мнения, что теплый пол в ванной комнате – это не только роскошь, но и очень полезная функция. Если говорить только о дизайне, то это устраняет проблему с радиаторами, которые портят интерьер, позволяет иметь больше пространства для планирования, а также улучшает спа-атмосферу в комнате.

Кроме того, теплый пол в ванной имеет и практические преимущества. Хотя эта технология не является обязательной, однако она обеспечивает равномерное распределение тепла, обеспечивает комфорт, а также помогает избавляться от лишней влаги в комнате. Дело в том, что в больших ванных комнатах радиаторы нагревают пространство неравномерно, поэтому образуются участки, где гораздо прохладнее. С теплым полом в ванных комнатах такой проблемы возникать не будет.



Теплый пол в ванной комнате / Фото Getty Images

Дизайнеры также добавляют, что теплый пол гораздо энергоэффективнее, чем обычный обогрев радиаторов. Технология тратит значительно меньше ресурсов для поддержания тепла.

К слову, ранее специалисты сравнили, какой тип отопления в доме лучше – обычными батареями или теплым полом.

Важно помнить, что не все напольное покрытие сочетается с теплым полом. Так, идеальным вариантом будут плитка или камень, ведь они лучше всего пропускают тепло. В то же время дерево хуже пропускает тепло, поэтому обычно деревянный пол не рекомендуют стелить под теплый пол. Конечно, в ванной комнате традиционно кладут плитку, поэтому и проблем не должно возникнуть с выбором покрытия.

В каких ванных комнатах не стоит делать теплый пол

Однако теплый пол не всегда лучшее решение в ванной комнате. К примеру, если комната небольшая, то устанавливать технологию не стоит. По словам дизайнеров, это лишь пустая трата бюджета, ведь такое пространство легко обогреет обычный радиатор.

Кроме того, если пол требует очень много модификаций, то также лучше отказаться от ее установки.



Во всех ли ванных комнатах стоит стелить теплый пол / Фото Freepik

Когда лучше всего стелить теплый пол в ванной комнате

Установка теплого пола – процесс длительный. Лучше всего устанавливать технологию на этапе строительства или капитального ремонта комнаты. Тогда установить теплый пол гораздо проще.

Важно также обратить внимание на тип теплого пола – водяной или электрический. Выбор системы зависит от самого помещения. К примеру, если теплый пол будет установлен во всем доме, то лучше выбирать водяной.

В то же время, если теплый пол только в ванной комнате, то можно установить электрический, ведь он более практичный, тонкий и подходит, если теплый пол кладут во время ремонта.