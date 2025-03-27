Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, царапины, потертости и пятна появляются со временем, и рано или поздно встает вопрос: обновить шкафы или полностью их заменить. Какие признаки указывают, что пришло время обновления, рассказываем далее.

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Как долго служит отделка шкафов

Если кухонные шкафы изготовлены из качественных материалов и правильно ухаживают, их отделка может прослужить от 10 до 20 лет. На срок эксплуатации влияют:

Тип материала – массивная древесина и фанера выдерживают эксплуатацию лучше, чем МДФ или ДСП, которые более чувствительны к влаге.

Условия использования – чрезмерная влажность и тепло могут ускорить износ покрытия.

Качество ухода – использование агрессивных моющих средств и механические повреждения сокращают срок службы отделки.

Признаки того, что шкафы нуждаются в обновлении

Если вы не уверены, пришло ли время обновить кухонные шкафы, обратите внимание на следующие признаки:

Отслоение краски.

Со временем краска может начать отслаиваться, особенно если шкафы красили вручную. Постоянное воздействие тепла и испарений во время приготовления пищи только ускоряет этот процесс. Если краска начинает шелушиться, шкафы стоит обновить.

Царапины и вмятины.

Отдельные мелкие царапины можно исправить самостоятельно, но если их стало слишком много, это делает кухню менее ухоженной. На деревянных фасадах царапины можно отшлифовать, тогда как ламинированные поверхности часто нуждаются в дополнительном ремонте.

Изношенное покрытие.

Краска или лаковое покрытие защищают древесину от влаги и пятен. Если поверхность шкафов начинает выглядеть тусклой или протертой, это означает, что защита теряется, и стоит восстановить покрытие, во избежание повреждений.

Многие факторы влияют на состояние кухонных полок / Фото Freepik

Влияние воды.

Если шкафы набухли, деформировались или появилась плесень, – это явные признаки повреждения водой. В таком случае нужно немедленно устранить причину влаги и обработать шкафы водостойким покрытием.

Устаревший вид.

Если стиль вашей кухни уже не соответствует современным тенденциям или вам просто надоел старый цвет шкафов, обновление поможет освежить интерьер без необходимости полной замены мебели.

Стоит ли обновлять шкафы самостоятельно

Покраска или реставрация кухонных шкафов – бюджетный способ их обновления. Однако это трудоемкий процесс, который включает демонтаж фасадов, шлифовку и очистку поверхностей, нанесение краски или лака, финишную полировку.

Если у вас нет опыта или желания заниматься таким ремонтом, стоит рассмотреть вариант обращения к профессионалам. Однако в противном случае это вполне реально выполнить самостоятельно.

Добавим, что популярной альтернативой классическим кухонным шкафам являются открытые полки. Они добавляют шарма и элегантности пространству, но стоит учесть некоторые особенности перед тем, как выбирать их для себя.