Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, такі полиці додають шарму, елегантності та характеру кухонному простору, але, на жаль, це не завжди практичний вибір. Що потрібно знати перед тим, як встановити відкриті полиці на своїй кухні, щоб потім не шкодувати, розповідаємо далі.

Також цікаво Як обрати колір стільниці, щоб кухня була зручною та привабливою

Естетика посуду

Якщо ви плануєте встановити відкриті полиці, варто подумати про вигляд вашого посуду. Немає сенсу додавати такі елементи, якщо він не відповідає бажаній естетиці.

Водночас для тих, хто хоче виставити улюблений посуд чи колекцію декоративних тарілок, відкриті полиці стануть чудовим вибором.

Дизайн і стиль

Відкриті полиці – універсальний елемент, який підходить до різних стилів дизайну, від нейтрального до сільського. Крім того, вони гармонійно виглядають як у мінімалістів, так і в максималістів. Для перших це спосіб виставити лише найулюбленіші речі, а для других – шанс продемонструвати свої колекції, як-от чайники чи декоративні скляні пляшки.

Однак попри таку універсальність важливо враховувати й власні можливості та вподобання. Якщо відкриті полиці допоможуть вам досягти організаційного рівня, про який ви завжди мріяли, – чудово. Але якщо це для вас важка робота, і ви боїтеся щоденної відповідальності з упорядкування посуду, тоді закрите зберігання – це краще рішення.

Як виглядають відкриті полиці: дивіться фото

Розмір і планування кухні

Відкриті полиці не лише додають стилю, а й розв'язують практичні проблеми невеликих кухонь. Вони роблять простір візуально легшим, позбавляючи стіни масивності традиційних шаф. Крім того, вони підходять для нестандартних планувань і можуть заповнити "мертві зони" стін.

Готовність до догляду

Важливий фактор, який не варто ігнорувати, – це регулярне прибирання. На відкритих полицях накопичується пил, а посуд, виставлений на них, може потребувати частішого миття. Якщо ви не готові до регулярного прибирання, краще обирати закриті шафи.