Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, саме цей елемент є центральним на кухні та формує її загальну атмосферу. Як не прогадати з кольором стільниці, розповідаємо далі.

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Як обрати ідеальний колір стільниці

Обираючи кухонну стільницю, варто враховувати загальну колірну гамму кухні. Необхідно звернути увагу на інші елементи кухні, кольори, які використовуються в кімнаті, і подумати про взаємодію різних матеріалів. Якщо ви знайдете колір та матеріал, який ідеально пасуватиме до загальної естетики, ви ще довго будете задоволені вибором стільниці.

Крім того, слід подумати про те, чи хочете ви світлу, чи темну кухонну стільницю. Темні кольори, як правило, робитимуть вашу кухню меншою, але вони можуть додати глибини та зробити її більш комфортною та затишною.

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Водночас світлі кольори можуть допомогти зробити кухню більшою, ніж вона є насправді. Якщо у вас дуже маленька кімната, світлий колір стільниці може бути корисним. Крім того, враховуйте, як зовнішній вигляд буде змінюватися з часом. Темна стільниця легше приховуватиме недоліки, такі як подряпини чи бруд.

Разом з тим, вибираючи відтінок кухонної стільниці, обов’язково пам’ятайте про психологію кольору. Різні кольори викликають різні емоції та можуть кардинально змінити відчуття вашої кухні. Синій, наприклад, може допомогти створити спокійну атмосферу, тоді як червоний даватиме відчуття хвилювання та інтересу, що може навіть підвищити апетит.

Наостанок не забудьте, ознайомитися з базовою теорією кольорів і визначте, як колір стільниці взаємодіятиме з відтінками шаф та інших елементів кухні. Надавайте перевагу кольору, який добре поєднується з рештою кухні. Постарайтеся створити цілісну колірну схему, яка буде збалансованою та цікавою, а також створюватиме атмосферу, якій ви віддаєте перевагу.