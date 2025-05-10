К счастью, существует много эффективных способов борьбы с этими насекомыми и профилактики их появления. Что стоит попробовать, когда дома появились мухи, рассказывает 24 Канал.

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Уберите все, что привлекает мух

Мухи появляются там, где есть доступ к пище, воде и местам для размножения. Поэтому первый шаг – устранить источники, что их привлекают. А именно:

не оставляйте открытые продукты на столах;

регулярно выносите мусор и очищайте ведро;

держите мойку сухой, не оставляйте остатки пищи в сливе;

тщательно закрывайте емкости с кормом для животных.

Установите сетки на окна и двери

Простая москитная сетка – один из самых эффективных барьеров. Если окна или двери остаются открытыми, это дает мухам свободный доступ в дом. Сетки с мелкой решеткой значительно затрудняют попадание насекомых внутрь.

Используйте натуральные отпугиватели

Некоторые запахи мухи не переносят. Среди природных средств, которые их отпугивают:

уксус – поставьте открытую банку с яблочным уксусом и несколькими каплями моющего средства;

лимон с гвоздикой – разрезанный лимон, в который воткнуто несколько бутонов гвоздики;

эфирные масла – лаванда, эвкалипт, мята, базилик.



От мух можно избавиться народными способами / Фото Freepik

Сделайте самодельные ловушки

Один из популярных способов – уксусная ловушка: налейте в банку немного яблочного уксуса, добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды и натяните пищевую пленку с несколькими дырками, сделанными зубочисткой. Мухи будут слетаться на запах, но не смогут выбраться из банки.

Воспользуйтесь специальными средствами

Если проблема масштабная, можно использовать липкие ленты для ловли мух, аэрозоли и фумигаторы с инсектицидом, ультрафиолетовые ловушки с липкой поверхностью.

Однако перед применением химических средств следует проветривать помещение и следовать инструкциям, чтобы не создать риска для здоровья людей и домашних животных.

Регулярная уборка – лучшая профилактика

Мухи не задерживаются там, где нет пищи и грязи. Регулярная влажная уборка, мытье пола, очистка столешниц и мытье посуды сразу после еды помогает держать дом чистым и непривлекательным для насекомых.

В общем, чтобы избавиться от мух в доме, – главное действовать комплексно: убрать то, что их привлекает, перекрыть пути доступа и при необходимости применить ловушки или отпугиватели.

К слову, другой непрошеной крылатой гостьей дома может быть моль, от которой также можно избавиться с помощью природных отпугивателей.