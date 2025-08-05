Как правильно и энергоэффективно пользоваться кондиционером, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Как правильно пользоваться кондиционером?

Специалисты дали несколько практических советов, чтобы кондиционер эффективно охлаждал помещение и при этом – его использование не было очень дорогим. Так, следует настраивать температуру так, чтобы разница между комнатной и уличной составляла 8 градусов. Также следует плотно закрывать окна и двери, чтобы внутрь комнаты не попадал теплый воздух.

Охлаждать помещение следует постепенно. Не стоит, чтобы кондиционер работал на пределе возможностей, ведь это будет увеличивать использование электроэнергии, а следовательно – существенное увеличение счетов за свет.

Эксперты советуют пользоваться таймером и ночным режимом. Эти функции снижают энергопотребление ночью или во время меньшей потребности в охлаждении.

Обязательно стоит следить за чистотой фильтров. Дело в том, что загрязненные фильтры значительно снижают эффективность работы – до 20%. Как часто это нужно делать – зависит от дома (квартира или частный дом), частоты использования и чистоты воздуха.

К слову, фильтры периодически следует менять. Как оказалось, это стоит делать чаще, чем кажется.

Резюмируя, специалисты призвали помнить, что кондиционер не заменяет свежего воздуха. Поэтому утром и вечером, когда температура падает, следует проветривать помещение.