Когда и как нужно менять фильтры – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Почему нужно менять фильтры

Внутри вентиляционных отверстий (или внутри самого блока кондиционера) есть фильтры, которые помогают регулировать и улучшать качество воздуха. Они задерживают частицы пыли, аллергенов, споры плесени прежде чем они смогут попасть в дом.

Со временем фильтры засоряются, а потому больше не могут защищать воздух в доме от загрязнения. Кроме того, засоренные фильтры заставляют кондиционер активнее работать, что увеличивает счета за электроэнергию.

Как часто нужно менять фильтры

По словам экспертов, фильтры в кондиционерах нужно менять каждые 90 дней. Однако некоторые производители советуют делать это еще чаще, когда устройство активно используется, – хотя бы раз в месяц.

Когда очень жарко или прохладно, и система работает интенсивно в часы пиковой нагрузки, то фильтры надо менять чаще. Мы рекомендуем делать это раз в месяц,

– заявил Брендон Долан, эксперт по сантехнике и электрооборудованию.

Также следует учитывать и факт того, есть ли в доме домашние животные. Ведь с пушистиками фильтры могут загрязняться быстрее.

К слову, ранее специалисты посоветовали новую систему охлаждения для дома. Так, кондиционеры уже в прошлом и эксперты советуют устанавливать "сияющий потолок".