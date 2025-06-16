Коли та як потрібно міняти фільтри – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

До теми 5 характеристик, які обов'язково слід врахувати під час вибору кондиціонера

Чому потрібно міняти фільтри

Усередині вентиляційних отворів (або всередині самого блоку кондиціонера) є фільтри, які допомагають регулювати та покращувати якість повітря. Вони затримують частинки пилу, алергенів, спори цвілі перш ніж вони зможуть потрапити до оселі.

З часом фільтри засмічуються, а тому більше не можуть захищати повітря у домі від забруднення. Крім того, засмічені фільтри змушують кондиціонер активніше працювати, що збільшує рахунки за електроенергію.

Як часто потрібно міняти фільтри

За словами експертів, фільтри у кондиціонерах потрібно міняти кожні 90 днів. Однак деякі виробники радять робити це ще частіше, коли пристрій активно використовується, – хоча б раз на місяць.

Коли дуже спекотно чи прохолодно, і система працює інтенсивно у години пікового навантаження, то фільтри треба змінювати частіше. Ми рекомендуємо робити це раз на місяць,

– заявив Брендон Долан, експерт з сантехніки та електрообладнання.

Також слід враховувати і факт того, чи є у домі домашні тварини. Адже з пухнастиками фільтри можуть забруднюватися швидше.

ДО слова, раніше фахівці порадили нову систему охолодження для дому. Так, кондиціонери вже у минулому і експерти радять встановлювати "сяючу стелю".