Мовиться про систему "сяюча стеля". Що відомо про цю технологію охолодження – повідомляє 24 Канал з посиланням на GSMinfo.

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Нове слово в охолодженні приміщень

Літо стає все спекотнішим, тому українці шукають способи, як швидко охолодити приміщення, а головне – економно. Зазвичай, на думку відразу спадають кондиціонери, однак фахівці пропонують нове рішення, яке значно ефективніше та економніше. Мовиться про "сяючу стелю", яка вже стала дуже популярною у Європі.

"Сяюча стеля" – це система кондиціонування приміщень, яка складається з трубок із холодною водою. Коли тепле повітря підіймається вверх, то система його різко охолоджує, а відтак – температура у кімнаті стрімко падає. Головні переваги такої системи – майже безшумна робота та економія електроенергії.



Система охолодження "сяюча стеля" / Фото GSMinfo

Загалом, фахівці називають наступні переваги такої системи охолодження:

не створює зайвий шум,

не сушить повітря,

не провокує циркуляцію пилу та появу алергенів,

споживає близько на 30% менше електроенергії, ніж кондиціонер,

вбудовані у стелю трубки непомітні, а тому це стане ідеальним рішенням для невеликих квартир,

не потребує регулярного обслуговування чи заміни фільтрів.

Єдиний мінус "сяючої стелі" – ціна монтажу. Вона значно перевищує вартість встановлення звичайного кондиціонера. Проте така витрата є одноразовою, і в довгостроковій перспективі такі вкладення є значно вигіднішими, аніж встановлення кондиціонерів.

Раніше експерти Rozetka розповіли 24 Каналу, який кондиціонер обрати для дому, – мобільний чи класичний. Кожен з них має як свої переваги, так і недоліки, які слід врахувати перед покупкою.