В общем, эксперты советуют учитывать 5 обязательных деталей при выборе кондиционера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daikin.

К теме Какой кондиционер выбрать для дома: мобильный или классический

Внутренний и наружный блоки

Обычно, кондиционеры имеют 2 блока: внутренний и наружный. Это называется сплит-система. В таких кондиционерах внутренний блок монтируется на стену в помещении, а внешний, соответственно, – на внешней части дома. Внешний блок отвечает за отвод или забор тепла, а внутренний – регулирует температуру внутри комнаты.

Вместе с тем есть мобильные кондиционеры. Такие устройства имеют один корпус, и не крепятся к стене, а стоят на полу. Однако они имеют и немало минусов: менее эффективны, шумные, громоздкие, для работы нужен выход воздуха наружу, из-за чего их "мобильность" под вопросом.

Тип внутреннего блока

Если вы выбрали кондиционер с внутренним блоком, то следует также определиться с его типом. Так, существует 3 типа:

настенный (самый популярный) – устанавливается высоко на стене, подходит для охлаждения одной комнаты;

напольный – монтируется ближе к полу, но также может охлаждать только одну комнату,

канальный – используется в центральных системах кондиционирования. Такой тип блока распределяет холодный воздух через вентиляционные каналы в потолке и стенах, а потому такой тип позволяет охлаждать весь дом.

Односплитовая система или мультисплитовая

Система кондиционирования может быть односплитовой или мультисплитовой. Ее выбор зависит от планировки дома, количества комнат и потребностей потребителей. В общем, односплитовая система – это один внешний блок, соединенный с внутренним с помощью электрического кабеля и медных трубок, которыми циркулирует хладагент. Односплитовые кондиционеры советуют ставить, если нужно охладить одну или максимум две комнаты.

Мультисплитовые кондиционеры, как становится понятно и из самого названия, имеет несколько внутренних систем, но при этом – один наружный блок. Преимущества таких кондиционеров в том, что каждый блок может работать отдельно и при этом – охлаждать не одну комнату. Однако мультисплит системы планируют более тщательного планирования и такие кондиционеры лучше ставить во время полного ремонта дома или квартиры.

Мощность кондиционера

Мощность кондиционера – очень важный элемент, который нельзя игнорировать. От этого напрямую зависит, насколько эффективно и быстро будет охлаждаться помещение. Так, при выборе кондиционера стоит учитывать площадь помещения.

В общем, для разных площадей необходимо выбирать кондиционеры разных мощностей:

до 15 квадратных метров – 1,5 кВт,

до 25 квадратных метров – 2,0 кВт,

до 30 квадратных метров – 2,5 кВт,

до 40 квадратных метров – 3,5 кВт.

Дизайн и стиль

Конечно, при выборе кондиционера следует обращать внимание и на дизайн и стиль. Самыми популярными моделями остаются белые, но сейчас производители предлагают различные цвета, формы и даже возможность установки дизайнерских панелей.

К слову, ранее специалисты назвали новый способ охлаждения помещения. Так, эта система гораздо эффективнее и экономнее, чем обычные кондиционеры.