На рынке представлено множество вариантов: от классических сплит-систем до мобильных моноблоков, которые можно переставлять из комнаты в комнату. Эксперты Rozetka рассказали 24 Каналу, в чем разница между ними, какие они имеют преимущества и как выбрать лучшее решение именно для ваших условий.

К теме Имеют скрытые недостатки: о чем стоит знать перед тем, как покупать беспроводные приборы

Что такое мобильный кондиционер

Мобильный кондиционер – это компактный прибор, который не требует монтажа и сразу готов к работе. Достаточно лишь подключить его к электросети и вывести гофрированный шланг наружу (через окно или вентиляционное отверстие), чтобы горячий воздух выводился из помещения.

В отличие от сплит-систем, у которых есть два блока (внутренний и наружный), мобильные кондиционеры – это моноблоки. Их устанавливают на пол, и благодаря колесикам их легко передвигать из комнаты в комнату.

Можно найти модели для разных площадей – от компактных 2,6 кВт до мощных 4 кВт. Некоторые имеют функцию обогрева, таймер, дистанционное управление, очистку воздуха.

Преимущества мобильных кондиционеров:

Не требуют монтажа: включили – и охлаждение началось.

Можно переносить в другую комнату: охлаждайте спальню ночью, кухню днем, кабинет, когда работаете.

Идеальны для арендованных квартир, дач или мест, где монтаж стационарной системы невозможен.

Подходят как временное решение или как дополнительный источник охлаждения.

Недостатки:

Меньшая мощность – для больших помещений может быть маловато.

Шумность – компрессор работает непосредственно в комнате.

Нужен выход для горячего воздуха – открытое окно или форточка. Это может быть неудобно: шланг частично перекрывает оконный проем, мешает закрыть окно полностью и уменьшает поступление солнечного света.

Различные кондиционеры подходят для разных нужд / Фото Freepik

Чем сплит-система отличается от мобильного кондиционера

Сплит-система состоит из двух блоков – внутреннего (в комнате) и внешнего (на фасаде или балконе). Она мощнее, тише и энергоэффективнее, но требует установки специалистами.

Преимущества сплит-систем:

Мощное охлаждение и обогрев – подходит даже для больших комнат.

Тихая работа: компрессор вынесен за пределы помещения.

Больше функций: фильтрация воздуха, управление через Wi-Fi, режимы "сон", "турбо", "эконом".

Многие модели оснащены инверторным компрессором, который плавно регулирует мощность и потребляет меньше электроэнергии.

Минусы:

Требуется монтаж (дополнительные затраты и время).

Нельзя перенести в другое помещение.

Требует согласования в некоторых случаях (например, в новостройках или арендованных квартирах).

Кроме мобильных и классических кондиционеров, существуют также оконные и колонные модели. В Украине они менее популярны, но иногда могут быть уместным вариантом для офисов или небольших коммерческих помещений.

Например, колонные кондиционеры отличаются высокой производительностью, но из-за размеров и цены чаще используются в больших залах, а не квартирах.

Как выбрать

Выбор кондиционера зависит прежде всего от типа жилья и ваших потребностей. Если нужно охлаждать несколько комнат и есть возможность для монтажа, лучшим решением станет сплит-система – мощная и эффективная.

В случае, когда квартира арендована или нужно мобильное решение без вмешательства в интерьер, стоит обратить внимание на мобильные кондиционеры.

А тем, кто ценит тишину, энергоэффективность и дополнительную очистку воздуха, стоит обратить внимание на инверторные модели.

Площадь помещения, уровень изоляции, высота потолка и даже расположение окон – все имеет значение. Помните: даже самый мощный кондиционер не заменит регулярного проветривания и эффективной термоизоляции.

Кстати, иногда после зимнего сезона иногда после зимнего сезона кондиционеры могут переставать охлаждать. На это есть разные причины, но такую проблему реально решить даже своими силами.