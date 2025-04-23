В общем, существуют признаки, которые указывают, что холодильник скоро сломается. Что сигнализирует о том, что пора заменить прибор, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Странные или новые звуки

Холодильник всегда шумит, когда работает. Однако новые или странные звуки, которые доносятся из холодильника, часто указывают на основную проблему внутри прибора. Даже заметное усиление нормальных звуков холодильника может свидетельствовать о неисправности.

Быстро портится еда

Если еда начала портиться быстрее, хотя ее срок годности еще не истек, то, возможно, холодильник уже не поддерживает заданную низкую температуру. В таком случае следует обратиться к специалисту, ведь проблема может быть незначительной, вроде замены прокладки дверцы.



Холодильник пора менять, если быстро портится еда / Фото Freepik

Высокая температура

Периодически проверяйте показатели температуры холодильника и контролируйте их. Если внутри нет соответствующих показателей, то просто положите термометр внутрь. Если прибор не набирает установленной температуры, то, вероятно, следует его заменить.

Морозилка перемерзает

Если в морозилке накапливается иней или лед, то это ключевой показатель, что холодильник работает неправильно. Возможно, проблему сможет решить ремонт и замена некоторых деталей, а, возможно, следует приобрести новую технику.



Когда следует обновить холодильник / Фото Freepik

Выросли счета за электроэнергию

Если счета за электроэнергию резко выросли, но бытовых приборов не увеличилось, вероятно, причиной этого является неправильная работа холодильника. Высокое потребление электроэнергии часто вызвано эффективным охлаждением холодильника, что заставляет его запускать цикл охлаждения чаще, чем следует.

Конденсат

Если холодильник "запотевает", то есть накапливает конденсат на внешней поверхности, это может быть связано с неисправной или изношенной прокладкой двери. ЭТО можно решить заменой прокладки на двери. Однако, если после ремонта проблема не исчезла, то очевидно, придется покупать новый прибор.



Какие проблемы с холодильником могут быть / Фото Freepik

Избыточное тепловыделение

Во время работы холодильники производят тепло, которое часто выделяется позади прибора. Если вы заметили, что холодильник или становится слишком горячим, или вообще не охлаждается, есть большая вероятность, что ему трудно работать. Если этот избыток тепла сочетается с плохим охлаждением, то это серьезная проблема для техники.

Возраст

При регулярном обслуживании и правильной эксплуатации холодильник может проработать и более 15 лет. Однако, если старая техника уже очень часто ломается, то целесообразнее приобрести новую.

Ранее специалисты поделились действенными советами, как сделать так, чтобы холодильник потреблял меньше электроэнергии. Как оказалось, только один холодильник может потреблять в месяц до 100 киловатт электроэнергии.