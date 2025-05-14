Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео користувачки @black.mamba.diana.

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Як доглядати за пральною машинкою

Користувачка наголосила, що важливо доглядати за пральною машинкою, аби вона якомога довго та ефективно прослужила. Так, жінка поділилася наступними рекомендаціями:

Мити відсіки для порошку

Тут накопичується багато бруду та залишків від порошку чи кондиціонеру. Якщо його вчасно не видаляти, то з часом він може в'їстися у пластик, і відсіки назавжди залишаться брудними. Однак мовиться не лише про естетичний вигляд. З часом там може з'явитися грибок, тому відсіки для порошку обов'язково треба мити.

Мити нішу для відсіків

Важливо мити не лише самі відсіки, а й нішу, куди вони вставляються. Там також може накопичуватися бруд та залишки порошку. Через застояні засоби речі після прання можуть неприємно пахнути.

Чистити барабан

Барабан пральної машинки також потребує догляду. Його можна чистити як за допомогою спеціальних засобів, так і за допомогою звичайної лимонної кислоти. Достатньо засипати 1 пакетик лимонної кислоти у барабан, а також у відсік для порошку, обрати режим, щоб виставити температуру прання 60 градусів, та запустити один цикл. Це допоможе позбутися накипу, який утворюється у пралці.

Витирати бруд під резинкою

Біля барабана встановлена спеціальна резинка, яка не пропускає воду та щільно тримає дверцята зачиненими під час прання. Після кожного циклу у цьому ущільнювачі можуть збиратися волосся, ковтунці з одягу чи інший бруд. Важливо завжди видаляти цей бруд під резинкою, аби речі після прання були чистити та не мали неприємного запаху.

Мити скляні дверцята барабана

Часто про скляні дверцята барабана забувають, проте їх також треба мити. Як зсередини, так і ззовні, вони можуть накопичувати бруд та волосся. Важливо підтримувати їх у чистоті, аби речі після прання залишалися чистими.

Як доглядати за пралкою: дивіться відео

Також важливо протирати корпус пральної машини, аби на ній не залишалася зайва волога, яка може спричинити корозію корпусу.

До слова, раніше 24 Канал розповів про ознаки, що пралка скоро зламається. Це можуть бути як проблеми з самою пралкою, так і з речами, які пошкоджені чи брудні після прання.