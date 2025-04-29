Які прилади споживають найбільше електроенергії – повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Сушильна машина

Сушильна машина – один з приладів, який споживає найбільше електроенергії. У середньому така техніка споживає близько 4,5 кіловата за годину, а це більше ніж кілька інших електроприладів у домі разом узятих. Краще сушити одяг на відкритому повітрі або ж використовувати налаштування енергоощадження.

Посудомийки

Посудомийні машини надзвичайно зручні, але вони можуть збільшити рахунки за електроенергію. Так, посудомийні машини слід використовувати, коли вони повністю завантажені. Інакше – техніка витрачатиме зайву електроенергію.

Кожен цикл посудомийної машини споживає близько 3,6 кіловата за годину, тому таку техніку потрібно використовувати з розумом, аби не так відчутно вдарити по бюджету.



Яка техніка споживає найбільше електроенергії / Фото Unsplash

Холодильники з морозильними камерами

Холодильники з морозильними камерами є важливими й уявити без них життя дуже складно. Втім, ця техніка працює безперервно, а тому споживає чимало електроенергії. Експерти наголошують, що такі прості звички, як регулярне розморожування та тримання дверей закритими, можуть зменшити їхній вплив на рахунки.

Пральні машинки

Пральні машини – це ще один прилад, який споживає багато електроенергії. Якщо часто прати і при цьому не завантажувати техніку, то рахунки за електроенергію суттєво зростуть.

Увімкніть на пралці еконалаштування, знизіть температуру прання та завантажуйте машинку, і рахунки за електроенергію знизяться.

Електродуховки

Електродуховки можуть споживати до 3,5 кіловата за годину. Відтак, можна обрати енергоефективніший варіант – мультипіч чи аерогриль, які приготують їжу корисно, смачно, швидко і головне – витратять на це менше електроенергії.

До слова, нещодавно фахівці поділилися й іншими порадами з економії. Так, експерти розповіли, як зробити, щоб бойлер споживав менше електроенергії.