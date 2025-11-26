Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Energy Saving Trust.
Як розрахувати, який бойлер взяти додому?
Спершу треба визначити, скільки літрів води потрібно:
- для 1 – 2 людей зазвичай вистачає бойлера на 50 літрів,
- сім'я з 3 – 4 людей потребує приблизно 80 – 100 літрів,
- якщо в родині 5 і більше людей, або використовують воду дуже активно (душ, прання, посудомийка), варто розглядати бойлери на 120 – 150+ літрів.
Фахівці Which також звертають увагу, що не лише об'єм має значення – важливо врахувати кількість точок водозабору (душ, кухня, пральна машина тощо), звички користування (душ або ванна, одночасне використання), а також швидкість нагрівання і потужність бойлера.
Як розрахувати, який бойлер взяти додому / Фото Unsplash
Як правильно оцінити свої потреби?
Правильний вибір бойлера починається з чесної оцінки того, скільки гарячої води ваша сім'я реально використовує щодня. Багато людей помилково беруть нагрівачі "із запасом", вважаючи, що великий бак – це завжди добре. Насправді ж надмірний об'єм не тільки займає більше місця, а й змушує бойлер постійно витрачати більше електроенергії на підтримання температури, навіть коли водою ніхто не користується.
Які ознаки того, що бойлер скоро зламається?
- Раніше ми писали, що середні терміни служби бойлера складають до 12 років. Зменшення кількості гарячої води та зростання рахунків за електроенергію можуть свідчити про необхідність заміни пристрою.
- Якщо бойлер часто ламається чи зустрічаються проблеми, описані нижче, то варто задуматися над купівлею нового водонагрівача.