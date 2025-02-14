Як уникнути сюрпризів та зрозуміти, що бойлер може скоро поламатися – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Термін служби добігає кінця

У середньому водонагрівач може прослужити до 12 років. Якщо термін роботи бойлера вже добігає кінця, то варто задуматися над купівлею нового. Звісно, у разі виникнення проблем, техніку можна відремонтувати, проте у деяких випадках це може бути невиправдано і краще відразу купувати новий.

Мала кількість гарячої води

Кожен бойлер розрахований на підігрів конкретного об'єму води (50, 80, 100 тощо літрів води). Якщо раніше гарячої води вистачало на закриття потреб, а нині здається, що вода просто зникає, то це свідчить про серйозні проблеми у водонагрівачі.

Поганий підігрів води може бути через несправність термостата, накопичення осаду чи несправність нагрівального елемента. Втім, якщо ці проблеми виникали й раніше, то варто задуматися над купівлею нового нагрівача.



Ознаки, що бойлер скоро зламається / Фото Pexels

Збільшення рахунків за електроенергію

Нові водонагрівачі мають високий рівень енергоефективності, що дозволяє їм нагрівати воду з мінімальною кількістю електроенергії. Якщо ж рахунки за світло почали зростати, то, можливо, старий бойлер став не ефективним і варто задуматися над його заміною.

Іржава чи мутна вода

Вода з бойлера має бути чистою. Якщо ж вона стала іржавою, мутною чи змінила колір, то це свідчить про проблеми з водонагрівача. Можливо, це вдасться вирішити звичайною чисткою чи заміною анода, однак, якщо всередині бойлера сильна корозія, то варто інвестувати в заміну техніки.

Непостійна температура води

Водонагрівачі мають вбудований термостат, який можна встановити на бажану температуру. Прилад нагріє воду до встановленого рівня, забезпечуючи постійну температуру.

Однак якщо температура здається непостійною навіть без використання великої кількості гарячої води, це може вказувати на наявність проблеми, як-от утворення осаду або старіння компонентів. Можливо, проблему вдасться усунути, але нестабільну температуру води слід сприймати як ознаку, що водонагрівач почав виходити з ладу, тому варто якомога швидше замінити його.



Непостійна температура свідчить про проблеми з бойлером / Фото Unsplash

Дивний шум

Зазвичай водонагрівач працює відносно тихо, тому якщо ви помітили дивні звуки, як-от бурчання, тріск або стукіт, це, як правило, свідчить про те, що з пристроєм щось не так. Деякі з цих шумів вказують на накопичення осаду в основі водонагрівача, який часто можна вирішити промиванням бака, але інколи проблема може бути серйознішою, тому варто оновити бойлер.

Бойлер протікає

Протікання бойлера може виникати через старий клапан чи ослаблене з'єднання. Втім, якщо вода тече з самого корпусу чи бака, то цю проблему не можна ігнорувати. Всю воду з бойлера варто негайно злити та викликати майстра. Можливо, водонагрівач віджив свій термін і доведеться купувати новий.

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Поганий тиск води

Тиск води з кранів гарячої та холодної води має бути однаковим. Якщо ж помітно різницю, це ознака того, що водонагрівач потребує ремонту. Надлишок осаду у водонагрівачі може уповільнити потік води, зменшивши тиск води у змішувачах гарячої води, душових насадках і приладах, що використовують воду. Можливо, допоможе чистка резервуара для води, але якщо накопичення надзвичайно серйозне – можливо, потрібно замінити водонагрівач.



Проблеми з бойлером, які не можна ігнорувати / Фото Unsplash

Іржа або корозія на зовнішній частині водонагрівача

Якщо ви помітили іржу або сліди корозії на трубах, клапанах або зовнішній частині водонагрівача, це ознака того, що техніка псується, і вам слід почати планувати бюджет на заміну бойлера для дому.

Часті ремонти бойлера

Як правило, новий водонагрівач не потребує ремонту, але чим старішим стає пристрій, тим більша ймовірність, що деталі приладу почнуть виходити з ладу. Це стає причиною частих ремонтів. При регулярному обслуговуванні кількість ремонтів повинна бути мінімальною, але якщо це стає частим явищем, то це ознака, що пристрій виходить з ладу і треба обрати новий.