На що варто звернути увагу перед купівлею індукційної плити – повідомляє 24 Канал з посиланням на RegioDom.

До теми Індукційна чи електрична: у чому різниця та яку плиту краще обрати

Принцип роботи індукційної плити

Індукційні плити – це сучасні кухонні прилади, які працюють за принципом електромагнетизму. На відміну від традиційних конфорок, індукційні не нагріваються самостійно.

Індукційні плити створюють магнітне поле, яке нагріває каструлю чи сковорідку. Такий інноваційний підхід робить приготування їжі швидшим і енергоефективнішим. Однак слід пам'ятати, що індукційна плита потребує відповідного посуду для приготування їжі. Мовиться про каструлі з феромагнітної сталі.

Без них плата не працюватиме, оскільки не зможе створити належне магнітне поле. Тому перед покупкою варто перевірити, чи сумісний ваш посуд з індукцією,

– наголошують експерти.

Так, каструлі для індукційних плит мають на дні спеціальне маркування на дні у вигляді спіралі (котушки).



Позначка на посуді, який підходить для індукційних плит / Зображення Вікіпедія

Фактори, які слід врахувати перед купівлею індукційної плити

Кількість конфорок

Обираючи індукційну плиту, важливо відразу визначитися з кількістю зон для нагріву. Найпопулярнішою є варильна поверхня шириною 60 сантиметрів з 4 конфорками. Більші моделі можуть мати ширину 90 сантиметрів 6 конфорок, однак у звичному житті у такій кількості немає потреби. Хіба що, ви багато готуєте чи маєте дуже велику родину.

Цікаво, що ширина найменшої індукційної плити сягає всього 30 сантиметрів.



Скільки конфорок повинно бути на індукційній плиті / Фото Freepik

Сучасні моделі індукційних плит мають функцію "flexi", яка дозволяє з'єднувати конфорки. Така функція особливо буде у пригоді, коли каструля має велику площу, а конфорка може здаватися для неї замалою.

Потужність плити

Індукційні плити мають потужність від 3 до 12 кіловат, що може бути проблематичним для старої електропроводки. Перед тим як купувати сучасну варильну поверхню, проконсультуйтеся з електриком, чи немає загрози замикання, пожежі та чи витримає проводка у вашому домі таку напругу.

Крім того, виробники рекомендують підключати індукційні плити до трифазного джерела живлення. Це забезпечує стабільну роботу поверхні.

Втім, якщо у вашому домі стара проводка, можна придбати індукційну плиту, яка має функцію максимального регулювання споживаної потужності. У таких випадках поверхню можна встановити на мінімум і без проблем під'єднати до однофазного джерела живлення. Саме такі моделі слід встановлювати у квартирі.



Потужність кожної конфорки можна регулювати окремо / Фото Freepik

Функціональність

Індукційні варильні поверхні, крім своїх основних функцій, пропонують також безліч додаткових. Так, сенсорне керування повзунком дозволяє регулювати кожну зону окремо, функція "підсилення" дозволяє змінювати потужність кожної з конфорок, а "stop&go" – вимикає всі конфорки одночасно.

Чи не найзручнішою є функція таймера, яка дозволяє встановити час роботи кожної з конфорок. Сучасні моделі також мають функції розморожування, підігріву, підтримання тепла чи навіть окремі режими для приготування різних продуктів.

Установка індукційної плити

Нижня частина індукційної плити встановлюється під стільницею, а тому вимагає відповідної ізоляції, щоб уникнути нагрівання ящиків або шаф. Для цього використовуються спеціальні теплоізоляційні панелі. Якщо під варильною поверхнею встановити духову шафу, її слід оснастити охолоджувальним вентилятором.



Індукційна плита встановлюється врівень зі стільницею / Фото Unsplash

Естетика

Індукційні плити не тільки функціональні, але й естетичні. Індукційні плити мають сучасний мінімалістичний вигляд, доступні в різноманітних кольорах і можуть монтуватися врівень зі стільницею. Завдяки цьому вони ідеально вписуються в сучасне облаштування кухні, додаючи елегантності та стилю.