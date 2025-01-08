Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ці два види плит мають суттєві відмінності, які впливають на вибір споживачів. Які ключові характеристики та переваги кожного типу плит, розповідаємо далі.

До теми Найекономніша кухонна техніка: на чому дешевше приготувати їжу

Індукційні плити

Індукційні плити використовують електромагнітні струми для нагріву. Під скляною поверхнею знаходяться мідні котушки, які створюють тепло лише при контакті зі спеціальним посудом.

Наразі індукційні плити набирають все більшої популярності, і це не дивно. Ці плити мають кілька переваг:

Енергоефективність. Індукційні плити на 5 – 10% ефективніші, ніж електричні аналоги.

Швидкість нагріву. Прямий нагрів дозволяє швидко досягти потрібної температури.

Точний контроль температури. Миттєва реакція на зміну налаштувань.

Безпека. Плита нагрівається лише за наявності посуду, мінімізуючи ризик опіків.

Легкість очищення. Гладка скляна поверхня легко миється.

Попри це такі плити мають також кілька недоліків, про які слід знати, перш ніж робити покупку. Зокрема:

Сумісність посуду. Необхідно використовувати тільки магнітний посуд (чавун, нержавіючу сталь).

Ціна: Індукційні плити дорожчі, ніж газові або електричні аналоги.

Схильність до подряпин. Важкий посуд може пошкодити скляну поверхню.

Електричні плити

Електричні плити працюють за допомогою спіралей, що нагрівають скляну поверхню, яка потім передає тепло посуду.

Вони є одними з найпоширеніших типів плит, які можна знайти в більшості будинків, та мають свої переваги:

Доступність. Нижча початкова вартість та просте встановлення.

Сумісність посуду. Підходить будь-який посуд.

Простота використання. Інтуїтивно зрозумілі налаштування.

Усі типи плит мають свої особливості / Фото Freepik

Так, електроплити є чудовим рішенням, якщо потрібно швидко замінити варильну панель і немає часу на неквапливі покупки. Однак, на жаль, вони мають і свої мінуси. До прикладу:

Менша енергоефективність: Електричні плити споживають більше енергії, а це означає, що ви можете побачити вищі рахунки за електроенергію.

Повільний нагрів. Скляна поверхня нагрівається довше, ніж в індукційних плит. Менший контроль температури: Реакція на зміну температури повільніша.

Як обрати найкращу плиту

Перед вибором нової плити, варто врахувати такі аспекти:

Бюджет. Індукційні плити мають вищу початкову вартість, але економлять електроенергію в довгостроковій перспективі.

Сумісність. Якщо у вас вже є сумісний посуд, індукційна плита стане хорошим вибором. В іншому випадку більш універсальним рішенням є електрична плита.

Швидкість приготування. Для швидкого приготування краще підходять індукційні плити.

Безпека. Сім’ям з дітьми або людьми похилого віку варто звернути увагу на індукційні плити через їхні функції безпеки.

Встановлення. Для індукційних плит може знадобитися модернізація електропроводки до 220 В у старих будинках, тоді як електричні плити можна швидко та легко встановити будь-де.

Відтак, обираючи між індукційною та електричною плитою, орієнтуйтесь на свої потреби, бюджет та особливості кухні. Індукційні плити – це інноваційне рішення для тих, хто прагне енергоефективності та швидкості. Електричні ж – доступний варіант для традиційного підходу до приготування їжі.