Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Яка кухонна техніка "найдешевша" для приготування їжі

Останнім часом дуже популярними стали аерогрилі. Ця універсальна кухонна техніка може розігрівати їжу, розморожувати продукти, випікати торти чи навіть приготовити повноцінну вечерю на сім'ю. Також цей гаджет позиціюють як енергоефективний замінник електричній духовій шафі.

Так, аерогриль споживає від 900 до 2000 Вт на годину. Це більше, аніж духова шафа, однак мультипіч виконує усі завдання набагато швидше. Відтак, вартість приготування однієї страви є дешевшою.

Втім, останні дослідження стверджують, що мультиварки споживають найменше електроенергії для приготування їжі. Так, техніка споживає максимум до 800 Вт на годину. Звісно, процес приготування їжі довший, порівняно з часом приготування тієї ж страви в аерогрилі, однак у результаті – мультиварка робить це набагато дешевше, адже споживає мінімум електроенергії.

Так, експерт з питань енергетики Bionic Лес Робертс стверджує, що попри набагато довший час приготування, мультиварки незмінно є одним із найбільш енергоефективних і найдешевших способів приготування їжі.

Раніше експерти повідомили, які побутові прилади ніколи не слід використовувати через подовжувач. Серед них також є і дрібна кухонна техніка. Хоча мультипіч та мультиварка споживають не так багато електроенергії, однак їх краще заживлювати напряму від розетки.