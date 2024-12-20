Як злити воду з бойлера і при цьому не затопити сусідів – розповідає 24 Канал.

До теми Ефективно та економно: яку температуру краще виставити на бойлері

Покрокова інструкція, як злити воду з бойлера

Під час постійного використання на стінках бойлера накопичується накип. Через це вода може довго грітися, стає брудною або ж нагрівач і зовсім перестає працювати. Крім того, трубчастий електронагрівач (ТЕН) у результаті тривалої експлуатації покривається іржею, тому потребує заміни.

Щоб зарадити будь-яким проблемам з бойлером та продовжити йому термін служби, його періодично потрібно обслуговувати. Однак для цього потрібно злити воду. Крім того, воду потрібно зливати й для того, щоб, до прикладу, "законсервувати" техніку на певний проміжок часу.

Для того, щоб злити воду з бойлера самотужки, знадобиться не так багато інструментів:

гайковий ключ відповідного розміру чи розвідний ключ,

гнучкий шланг,

велика тара для води (її можна замінити ванною чи унітазом).

Перед початком роботи бойлер обов'язково потрібно вимкнути з розетки. Після цього за допомогою ключів потрібно відкрутити клапан та приєднати гнучкий шланг. Інший кінець можна опустити у велику тару, ванну чи унітаз.

Як злити воду з бойлера: дивіться відео

Якщо немає змоги відкрутити клапан, то воду можна злити й іншим способом. Спочатку треба відкрити кран з гарячою водою та злити усю воду. Після того положення крана на гарячій воді потрібно залишити відкритим, щоб відбувалася циркуляція повітря.

Навіть якщо немає спеціального клапана, можна від'єднати бойлер від труби з холодною водою і так само під'єднати шланг.

Як злити воду з бойлера, якщо немає клапана: дивіться відео

Звісно, найкраще ремонт та обслуговування бойлера проведуть майстри, однак така інструкція стане у пригоді в екстрених випадках.