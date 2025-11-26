Старі або негерметичні двері та вікна пропускають холодне повітря і випускають тепло, через що у кімнатах стає холодно, а опалення працює сильніше й витрачає більше енергії, передає 24 Канал із посиланням на Kelemer Brothers.
Дивіться також Чоловік знайшов на старому дивані приховане послання, яке змусило його завмерти
Через що вдома холодно навіть з опаленням?
Навіть невеликі щілини біля рам чи дверей створюють протяги. З часом ущільнювачі зношуються, герметик тріскається, а рами деформуються – і проблема лише погіршується.
Як пише Daily Record, багато сучасних пластикових вікон мають налаштування, яке робить їх щільнішими при закритті.
Цей простий трюк допомагає зберегти тепло взимку і зменшити витрати на опалення. Навесні вікна можна легко повернути у літній режим, щоб забезпечити більше свіжого повітря.
Користувач Instagram @helenmclean.curated показав, як перевести вікна у "зимовий режим".
На вікні є маленький виступ, який позначає літній режим. За допомогою шестигранного ключа його можна перевести в нейтральний (12 годин) або зимовий режим (3 години). У зимовому режимі стулка закривається щільніше, зменшуючи тепловтрати, а в літньому – трохи відсувається, щоб впустити повітря.
Невелике регулювання ущільнювача робить вікно щільнішим і допомагає позбутися протягів.
Як скоротити витрати на опалення?
Через зростання тарифів на енергію багато сімей шукають способи зменшити витрати на опалення без втрати комфорту. Експерти радять:
- Регулюйте термостат: знижуйте температуру на 7 – 10 градусів під час відсутності вдома – можна заощадити до 10 % на рік. Краще використовувати програмовані або "розумні" термостати.
- Сонячне тепло: відкривайте штори вдень для підігріву кімнати і закривайте їх на ніч, щоб зберегти тепло.
- Вода: зменшіть температуру водонагрівача до 49 градусів для економії електроенергії.