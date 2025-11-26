Старі або негерметичні двері та вікна пропускають холодне повітря і випускають тепло, через що у кімнатах стає холодно, а опалення працює сильніше й витрачає більше енергії, передає 24 Канал із посиланням на Kelemer Brothers.

Через що вдома холодно навіть з опаленням?

Навіть невеликі щілини біля рам чи дверей створюють протяги. З часом ущільнювачі зношуються, герметик тріскається, а рами деформуються – і проблема лише погіршується.

Як пише Daily Record, багато сучасних пластикових вікон мають налаштування, яке робить їх щільнішими при закритті.

Цей простий трюк допомагає зберегти тепло взимку і зменшити витрати на опалення. Навесні вікна можна легко повернути у літній режим, щоб забезпечити більше свіжого повітря.

Користувач Instagram @helenmclean.curated показав, як перевести вікна у "зимовий режим".

На вікні є маленький виступ, який позначає літній режим. За допомогою шестигранного ключа його можна перевести в нейтральний (12 годин) або зимовий режим (3 години). У зимовому режимі стулка закривається щільніше, зменшуючи тепловтрати, а в літньому – трохи відсувається, щоб впустити повітря.

Невелике регулювання ущільнювача робить вікно щільнішим і допомагає позбутися протягів.

Як скоротити витрати на опалення?

Через зростання тарифів на енергію багато сімей шукають способи зменшити витрати на опалення без втрати комфорту. Експерти радять: