Старые или негерметичные двери и окна пропускают холодный воздух и выпускают тепло, из-за чего в комнатах становится холодно, а отопление работает сильнее и тратит больше энергии, передает 24 Канал со ссылкой на Kelemer Brothers.

Из-за чего дома холодно даже с отоплением?

Даже небольшие щели возле рам или дверей создают сквозняки. Со временем уплотнители изнашиваются, герметик трескается, а рамы деформируются – и проблема только ухудшается.

Как пишет Daily Record, многие современные пластиковые окна имеют настройку, которая делает их более плотными при закрытии.

Этот простой трюк помогает сохранить тепло зимой и уменьшить расходы на отопление. Весной окна можно легко вернуть в летний режим, чтобы обеспечить больше свежего воздуха.

Пользователь Instagram @helenmclean.curated показал, как перевести окна в "зимний режим".

На окне есть маленький выступ, который обозначает летний режим. С помощью шестигранного ключа его можно перевести в нейтральный (12 часов) или зимний режим (3 часа). В зимнем режиме створка закрывается плотнее, уменьшая теплопотери, а в летнем – немного отодвигается, чтобы впустить воздух.

Небольшая регулировка уплотнителя делает окно более плотным и помогает избавиться от сквозняков.

Как сократить расходы на отопление?

Из-за роста тарифов на энергию многие семьи ищут способы уменьшить расходы на отопление без потери комфорта. Эксперты советуют: