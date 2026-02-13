Які кольори будуть виграшно виглядати у вашій вітальні – розповіли експерти видання Homes and Gardens.

Чому вибір кольору важливий?

Кольори, які здаються "класикою", не тільки створюють затишну атмосферу, а й дозволяють легко оновлювати інтер'єр за допомогою предметів декору без повної перефарбування кімнати.

Нейтральні та збалансовані відтінки працюють як фон, що не втрачає актуальності з плином часу. Саме вони – основа вічного стилю.

Які кольори обрати для вітальні?

Greige – поєднання сірого й бежевого

Цей колір прекрасно адаптується під природне освітлення: ранкове світло робить його м'якшим і світлішим, а вечірнє – більш глибоким і затишним. Сіро-бежевий легко комбінується з іншими кольорами, як яскравими, так і приглушеними.

Наприклад, він гармонійно виглядатиме з дерев'яними меблями, металевими акцентами або текстилем насичених тонів. Крім того, Greige створює фон, який робить інтер'єр більш стриманим і "дорослим", при цьому не втрачаючи тепла та затишку.



Сіро-бежевий колір вітальні / Фото Pinterest

М'які зелені та природні відтінки

Зелений колір, особливо його приглушені варіації, чудово підходить для вітальні, якщо ви хочете створити спокійну та розслаблюючу атмосферу. Відтінки типу оливкового, мохового або зеленого сірого додають природного настрою, відчуття гармонії та свіжості.

Такі кольори залишаються актуальними роками і добре поєднуються з натуральними матеріалами – деревом, каменем, льоном або бавовною. Вони створюють баланс між сучасним стилем і природною естетикою, роблячи простір вітальні комфортним для щоденного життя та прийому гостей.



Зелені елементи у вітальні / Фото Pinterest

Глибокі сині тони

Темно-синій або inky blue можуть виглядати стильно вічно, особливо якщо їх використовувати як акцент або головний колір стін у просторі з достатнім освітленням.



Глибокі сині тони у дизайні вітальні / Фото Pinterest

Що ще радять дизайнери?

Експерти з інтер'єрного дизайну Forbes Home також звертають увагу на те, що вибір класичного кольору не означає відсутності характеру: нейтральні стіни можна оживити предметами декору, текстилем або меблями насичених відтінків, не перефарбовуючи стіни щоразу, як змінюється тренд.

Які кольори виходять з моди?

Тренди в інтер'єрі змінюються так само швидко, як і в одязі. Дизайнери зазначили, що у 2026 році відійдуть у минуле одразу 6 кольорів. Серед них є й популярний яскраво-білий, який тривалий час був у топах. Також час сказати "бувай" таким кольорам: