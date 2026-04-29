Як зазначають експерти видання Martha Stewart, ключову роль відіграють не лише колір і матеріал, а й формат, укладання та текстура плитки.

Які кольори краще працюють?

Перший крок – визначитися з атмосферою, яку ви хочете створити. Світлі кольори – кремовий, бежевий, м'який білий – відбивають більше світла і роблять приміщення візуально просторішим. Вони також виглядають актуально довше і не перевантажують інтер'єр.

Дизайнери радять уникати:

яскравих і агресивних кольорів,

занадто темних відтінків, на яких помітні забруднення.

Важливо тестувати плитку безпосередньо у ванній кімнаті – освітлення може кардинально змінити її вигляд.

Який матеріал обрати?

Сучасні тренди відходять від глянцю на користь більш "теплих" і тактильних поверхонь. Найкращі варіанти:

порцелянова плитка – міцна і довговічна, добре підходить для підлоги;

керамічна плитка – оптимальна для стін та акцентів;

натуральний камінь або тераццо – додають глибини та виглядають дорожче з часом.

Матові або злегка текстуровані поверхні роблять простір більш затишним і менш "холодним".



Світлі кольори роблять приміщення візуально просторішим

У невеликих ванних кімнатах важливо уникати візуального перевантаження. Саме тому дизайнери радять обирати:

прості прямокутні форм,

плитку у стилі "метро",

м'які закруглені елементи.

Якщо хочеться акценту, його краще додавати через текстуру – наприклад, рифлену або хвилясту плитку.



Хвиляста або рефлена текстура створить акценти

Який розмір плитки обрати?

Як зазначає Livingetc, вибір розміру плитки – один із ключових факторів, який впливає на сприйняття простору. І тут є несподіване правило: у маленьких ванних краще виглядає саме велика плитка, а не дрібна, як багато хто думає. Великі формати (наприклад, 60×60 см або 60×120 сантиметрів):

зменшують кількість швів,

створюють більш "цілісну" поверхню,

прибирають візуальний шум,

роблять простір більш відкритим і впорядкованим.

Як перетворити ванну на SPA?