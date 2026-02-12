Експерти The Spruce радять враховувати кілька ключових факторів при виборі дзеркала для ванної кімнати – від розміру й форми до додаткових функцій.

Дивіться також Економія та стиль: в який колір варто перефарбувати білі батареї, щоб вдома було тепліше

Як обрати дзеркало для ванної кімнати?

Розмір і пропорції

Перш за все, дзеркало має бути пропорційним до розмірів ванної та розташування раковини або тумби. Для невеликих приміщень оптимальними вважають вертикальні або високі дзеркала, які візуально підтягують стелю, тоді як горизонтальні моделі можуть зробити простір ширшим. При виборі важливо, щоб дзеркало не "з'їдало" місце й не виглядало занадто громіздким.



Важливо обирати правильний розмір дзеркала / Фото Pinterest

Форма та стиль

Форма дзеркала значно впливає на атмосферу ванної кімнати – прямокутні або квадратні варіанти добре підходять до сучасних інтер'єрів, а овал або круглі моделі можуть надати м'яких, елегантних обрисів. Варто також обирати стиль дзеркала у відповідності до загального дизайну приміщення.

Матеріали та рамки

Дзеркала у ванну повинні добре витримувати підвищену вологість. Експерти радять обирати вологостійкі рамки або моделі без рамки, адже вони менш схильні до деформації та зносу у вологому середовищі. Металеві рами додають сучасного вигляду, а оброблені дерев'яні – затишку й тепла.



Як обрати дзеркало для ванної кімнати / Фото Pinterest

Glamour Magazine пише, що останнім часом популярними стали дзеркала з вбудованим LED‑освітленням, що забезпечує рівномірне світло без тіней – це особливо зручно при вмиванні, голінні чи нанесенні макіяжу. Такі дзеркала не лише практичні, а й додають сучасного вигляду простору.

Яка помилка у дизайні ванної кімнати виглядає фатально?

Змішування занадто великої кількості металів у ванній кімнаті може зробити інтер'єр надто "галасливим" та неохайним. Дизайнери рекомендують обирати два чітко різні покриття металів, щоб створити зрозумілий контраст і уникнути відчуття безладу.