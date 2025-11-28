24 Канал со ссылкой на Enviroliteracy.org расскажет, как безопасно увлажнить воздух в зимний период.

Что можно поставить или повесить на батарею?

Миски с водой – поставить на подоконник или на подставку вблизи батареи: нагрев способствует постепенному испарению, что повышает влажность в комнате.

Мокрую ткань или полотенце – смочите полотенце водой и повесьте его над батареей или поблизости: тепло усиливает испарение. Это работает как своеобразный "домашний увлажнитель".



Что можно поставить или повесить на батарею / Фото Unsplash

Как еще можно увлажнить воздух в комнате?

Комнатные растения – они через транспирацию (испарение влаги из листьев) тоже увлажняют воздух. Но важно не ставить их так, чтобы они пересохли от тепла батареи. Сушка белья в помещении – мокрое белье, высохнув, отдает влагу в воздух; это работает как естественный увлажнитель. Регулярное проветривание и влажная уборка – свежий воздух и влага полов или столов помогают поддерживать оптимальную влажность.

На что обратить внимание? Southern Living пишет, что эффект от мисок с водой или мокрых полотенец будет более заметен в меньших комнатах – в большом помещении одного увлажняющего пункта может быть недостаточно. Если оставлять ткань мокрой постоянно – может появиться неприятный запах или плесень. Надо время от времени менять воду, сушить полотенца или контролировать влажность.

Почему важно не "переувлажнить" комнату?

Ранее мы писали, что чрезмерная влажность в доме способна вызвать множество проблем. Она может вызвать плесень, аллергии и повреждения мебели. Для борьбы с влажностью рекомендуется обеспечить циркуляцию воздуха, использовать осушители, проверить трубы и стыки, утеплить стены и окна, а также использовать народные средства, например соль или сода.