Дизайнеры советуют избегать некоторых цветов на потолке, потому что они портят пространство. Эксперты Дэниел Джозеф Ченин и Келли Ричардсон объяснили, каких оттенков лучше не использовать, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
В какие цвета нельзя красить потолок?
Яркий желтый
Он создает резкое свечение, занижает потолок и делает комнату хаотичной.
Потолок лучше не красить в ярко желтый цвет / Фото Pexels
Пудрово-голубой
На потолке пудрово-голубой цвет кажется тусклым и "плоским", из-за чего комната теряет глубину и ощущение пространства.
Бежевый
Если стены и потолок одного бежевого цвета, все сливается воедино – комната кажется плоской и однообразной.
Темно-синий и другие темные оттенки
В маленьких или темных комнатах они визуально занижают потолок и сжимают пространство.
Откажитесь от темно-синего цвета на потолке / Фото Pexels
Красный
Давящий, притягивает все внимание и нарушает комфорт. Он слишком "тяжелый" для потолка.
Неоновый оранжевый
Слишком яркий цвет на потолке меняет вид других вещей в комнате и перетягивает все внимание на себя, из-за чего дизайн кажется испорченным.
Металлики
Глянцевые металлические краски сильно отражают свет. Из-за этого на потолке появляются яркие блески, которые "режут" глаза и делают комнату нервной вместо уютной. Поэтому такие оттенки лучше использовать только в мелких деталях интерьера, а не на большой поверхности, как потолок.
Металлические краски не подходят для потолка / Фото Pexels
Издание Real Simple назвало плюсы и минусы покраски стен и потолка одним цветом.
Плюсы:
- Одноцветная комната является более чистой на вид и просторной.
- Легче подобрать оттенки под мебель и избежать ошибок с тонировкой.
- Монохромный интерьер может скрыть неровности и сделать комнату уютнее.
- Меньше затрат на краску, если использовать один цвет для всего.
Минусы:
- Комната может казаться однообразной, скучной или "плоской".
- Темные цвета могут делать пространство меньшим и тесным.
- Яркий или насыщенный цвет может перегрузить комнату.
- Если комната темная, покраска потолка и стен одним цветом может уменьшить освещенность.
В какие цвета не следует красить гостиную?
Чтобы гостиная была уютной и элегантной, вважно правильно подобрать цвет стен. Слишком холодные, скучные или яркие оттенки создают дискомфорт. Цвета, которых лучше избегать в гостиной:
- Серый – делает комнату монотонной и плоской;
- Белый – может быть холодным и стерильным;
- Лимонно-желтый – слишком яркий и утомляет;
- Ярко-оранжевый – перегружает пространство;
- Неоновые цвета – создают напряжение.