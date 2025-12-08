Дизайнеры советуют избегать некоторых цветов на потолке, потому что они портят пространство. Эксперты Дэниел Джозеф Ченин и Келли Ричардсон объяснили, каких оттенков лучше не использовать, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

В какие цвета нельзя красить потолок?

Яркий желтый

Он создает резкое свечение, занижает потолок и делает комнату хаотичной.

Потолок лучше не красить в ярко желтый цвет / Фото Pexels

Пудрово-голубой

На потолке пудрово-голубой цвет кажется тусклым и "плоским", из-за чего комната теряет глубину и ощущение пространства.

Бежевый

Если стены и потолок одного бежевого цвета, все сливается воедино – комната кажется плоской и однообразной.

Темно-синий и другие темные оттенки

В маленьких или темных комнатах они визуально занижают потолок и сжимают пространство.

Откажитесь от темно-синего цвета на потолке / Фото Pexels

Красный

Давящий, притягивает все внимание и нарушает комфорт. Он слишком "тяжелый" для потолка.

Неоновый оранжевый

Слишком яркий цвет на потолке меняет вид других вещей в комнате и перетягивает все внимание на себя, из-за чего дизайн кажется испорченным.

Металлики

Глянцевые металлические краски сильно отражают свет. Из-за этого на потолке появляются яркие блески, которые "режут" глаза и делают комнату нервной вместо уютной. Поэтому такие оттенки лучше использовать только в мелких деталях интерьера, а не на большой поверхности, как потолок.

Металлические краски не подходят для потолка / Фото Pexels

Издание Real Simple назвало плюсы и минусы покраски стен и потолка одним цветом.

Плюсы:

Одноцветная комната является более чистой на вид и просторной.

Легче подобрать оттенки под мебель и избежать ошибок с тонировкой.

Монохромный интерьер может скрыть неровности и сделать комнату уютнее.

Меньше затрат на краску, если использовать один цвет для всего.

Минусы:

Комната может казаться однообразной, скучной или "плоской".

Темные цвета могут делать пространство меньшим и тесным.

Яркий или насыщенный цвет может перегрузить комнату.

Если комната темная, покраска потолка и стен одним цветом может уменьшить освещенность.

В какие цвета не следует красить гостиную?

В какие цвета не следует красить гостиную?