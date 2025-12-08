Этим секретом поделится 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Очень просто: полезные лайфхаки, которые помогут распутать гирлянду без нервов

Что вы должны сделать со свежей елкой?

Не спешите заносить елку в дом – дайте ей адаптироваться. После покупки главное – правильно транспортировать дерево. Везти домой елку стоит только в сетке или завернутой в одеяло, чтобы не повредить ветви и не потерять часть хвои по дороге.

И ключевой момент – не заносить ее сразу в теплую комнату. Специалисты советуют снять упаковку и оставить дерево на улице на одни сутки. За это время елка:

постепенно привыкнет к изменению температур;

сбросит часть хвои еще на улице, а не в вашем доме;

разрыхлит ветви и приобретет естественную форму.

Именно этот шаг часто и становится тем "маленьким трюком", который позволяет елке дольше оставаться свежей и зеленой.



Маленький трюк, который поможет сохранить свежесть елки надолго / Фото Africa Images

Как подготовить дерево к установке?

Однако это еще не все. Good Housekeeping советует:

Пока елка "отдыхает" на воздухе, стоит поставить ее в ведро с песком и свежей водой. Обязательно обрежьте нижнюю часть ствола – так древесина лучше будет впитывать влагу, что значительно продлит ее жизнь. Устанавливайте елку так, чтобы она ни на что не опиралась: это позволит ветвям равномерно раскрыться. Если ночь обещает быть слишком холодной, накройте дерево одеялом или занесите в прохладный коридор.

Как сделать так, чтобы дом пах живой елкой целый сезон?

Эксперты советуют использовать живые ветки хвойных деревьев для создания праздничного настроения, что является безопасным и естественным способом. Чтобы сохранить свежесть веток, их следует срезать под углом и поставить в воду, а высохшие ветви можно использовать для ароматической ванны.