Светильники, смесители и декоративные детали в серебристых тонах освежают и осветляют интерьер, в отличие от теплых металлов, которые были популярны ранее. Об этом пишет House Digest.

Чем заменить латунные покрытия в 2026 году?

Дизайнерские тенденции постоянно меняются, поэтому латунь, которая долго добавляла интерьерам винтажного шарма, постепенно уступает место новым покрытиям. Дизайнер Кристина Солвей считает, что серебристые металлы вернутся в моду в 2026 году.

По ее словам, на это влияет возрождение интерьеров в стиле арт-деко, где активно используют блестящие поверхности и металлические детали.

Также уменьшается популярность черной матовой фурнитуры, которая раньше была очень модной. Теперь дизайнеры все чаще выбирают светлые и блестящие металлы.

Серебристая фурнитура в ванных комнатах начала возвращаться еще в 2025 году. Она хорошо сочетается с керамикой и фарфором и не перегружает интерьер. На кухне популярными становятся хромированные смесители, серебристые ручки на шкафах и посуда из нержавеющей стали. Такие детали отражают свет, поэтому комната кажется светлее и просторнее – особенно это заметно в маленьких кухнях.

Серебристые элементы появляются и в других комнатах. Если не хочется кардинальных изменений, можно добавить небольшие аксессуары: вазы, подносы, зеркала, подсвечники или лампы.

Хотя латунь полностью не исчезнет, серебристые металлы становятся популярной альтернативой во время ремонта кухонь, ванных и гостиных.

Никель приходит на смену латуни / Фото Pinterest

Никель – главный заменитель латуни

Никель, серебристые и оловянные покрытия долго существовали на заднем плане интерьеров, но сейчас они снова привлекают внимание дизайнеров. В отличие от яркой латуни, никель сдержанный и элегатный на вид. Об этом пишет Homes and gardens.

В современных интерьерах никель хорошо сочетается с деревом, мрамором, камнем и теплыми оттенками. Он добавляет света и свежести пространству, особенно на кухнях и ванных комнатах.

Дизайнеры используют античный полированный никель, который подчеркивает историю и текстуры дома, не конкурируя с архитектурой.

Сегодня никель возвращается не просто как тренд, а как классическое, долговечное покрытие, что делает комнаты красивыми, комфортными и "живыми".

