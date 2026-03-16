Світильники, змішувачі та декоративні деталі у сріблястих тонах освіжають і освітлюють інтер'єр, на відміну від теплих металів, які були популярні раніше. Про це пише House Digest.

Чим замінити латунні покриття у 2026 році?

Дизайнерські тенденції постійно змінюються, тому латунь, яка довго додавала інтер'єрам вінтажного шарму, поступово поступається місцем новим покриттям. Дизайнерка Крістіна Солвей вважає, що сріблясті метали повернуться у моду у 2026 році.

За її словами, на це впливає відродження інтер'єрів у стилі артдеко, де активно використовують блискучі поверхні та металеві деталі.

Також зменшується популярність чорної матової фурнітури, яка раніше була дуже модною. Тепер дизайнери все частіше обирають світлі та блискучі метали.

Срібляста фурнітура у ванних кімнатах почала повертатися ще у 2025 році. Вона добре поєднується з керамікою та порцеляною і не перевантажує інтер'єр. На кухні популярними стають хромовані змішувачі, сріблясті ручки на шафах і посуд із нержавіючої сталі. Такі деталі відбивають світло, тому кімната здається світлішою і просторішою – особливо це помітно у маленьких кухнях.

Сріблясті елементи з'являються і в інших кімнатах. Якщо не хочеться кардинальних змін, можна додати невеликі аксесуари: вази, підноси, дзеркала, свічники або лампи.

Хоча латунь повністю не зникне, сріблясті метали стають популярною альтернативою під час ремонту кухонь, ванних і віталень.

Нікель приходить на зміну латуні / Фото Pinterest

Нікель – головний замінник латуні

Нікель, сріблясті та олов'яні покриття довго існували на задньому плані інтер'єрів, але зараз вони знову привертають увагу дизайнерів. На відміну від яскравої латуні, нікель стриманий та елегатний на вигляд. Про це пише Homes and gardens.

У сучасних інтер'єрах нікель добре поєднується з деревом, мармуром, каменем та теплими відтінками. Він додає світла і свіжості простору, особливо на кухнях і ванних кімнатах.

Дизайнери використовують античний полірований нікель, який підкреслює історію та текстури будинку, не конкуруючи з архітектурою.

Сьогодні нікель повертається не просто як тренд, а як класичне, довговічне покриття, що робить кімнати красивими, комфортними та "живими".

