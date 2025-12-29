Использование полувечнозеленых видов, декоративных семенных головок и морозостойких трав позволяет создать динамичный пейзаж, который радует глаз и поддерживает местную фауну в течение всей зимы. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой Better Homes & Gardens.

Что посадить в саду?

Коралловые колокольчики (Heuchera)

Эти полувечнозеленые растения образуют яркие пятна бордового, фиолетового и оранжевого цветов. Устойчивость к морозам позволяет сохранять насыщенность палитры в течение всего сезона, особенно на дренированных участках.

Морозник (Helleborus)

Главный фаворит зимнего сада. Его кожистые листья легко выдерживают вес снега, а первые цветы в конце зимы становятся ярким акцентом сезона.

Эхинацея (Echinacea)

После опадения лепестков на стеблях остаются колючие семенные головки. Они не только украшают зимний сад, но и служат кормовой базой для птиц.



Эхинацея зимой / Фото Dreams Time

Что говорят эксперты?

Специалисты AOL советуют высаживать эти растения на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, ведь чрезмерная влага зимой опаснее для корней, чем мороз.

Благодаря грамотному подбору видов и расположению растений сад может оставаться живым и привлекательным даже в самые холодные месяцы года, обеспечивая эстетическое удовольствие и поддержку для местной фауны.

