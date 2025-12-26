Для этого нужно следующее оборудование: подогреваемые поддоны, лампы для рассады или теплый подоконник, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Простой трюк, который поможет защитить уличные растения от мороза зимой

Какие цветы можно сажать в январе?

Бегония

Семена сеют с середины января на поверхность компоста, не присыпая. Держат при 21 – 24 градусах в теплице или под пленкой и поддерживают влажность. Прорастание может длиться до 5 недель, пересаживают после заморозков.

Герань

Семена сеют в кассеты с грунтом, присыпав тонким слоем компоста или вермикулита. Оптимальная температура 21 – 24 градуса. После появления первых листьев пересаживают в горшки, а на улицу – после закалки и завершения заморозков.

Посеянные в январе герани зацветут уже в мае / Фото Steffen Hauser / botanikfoto / Alamy Stock Photo

Исландский мак

Можно сеять прямо на улице, когда почва становится пригодной, или в холодную теплицу. Семена кладут на поверхность компоста, без заделки.

Использование биоразлагаемых горшков уменьшает повреждение корней при пересадке / Фото Adam Yee / Shutterstock

Лобелия

Это полутвердолюбивые однолетники. Семена очень мелкое, сеют на поверхность компоста, не присыпая. Держат при 18 – 24 градусах, прорастают 2 – 3 недели. Пересаживают в горшки и высаживают после заморозков.

Петуния

Семена мелкие, сеют в конце января в теплых регионах. Держат при 18 – 24 градусах, после появления всходов пересаживают в горшки.

Летние цветы нуждаются в регулярном удалении отцветших соцветий / Фото Future

Ротики

Сеют за 6 -10 недель до последних заморозков. Семена располагают на поверхности компоста, держат при 20 – 24 градусах в теплице. Прорастают 2 – 3 недели. Подрезание и удаление отцветших цветков стимулирует повторное цветение.

Ротики садовые тоже можно сеять в январе / Фото Pexels

Чина душистая

Семена сажают в глубокие горшки или контейнерные системы, на глубину около 2,5 сантиметра. Держат в тепле 15 – 16 градусов. Молодые побеги прищипывают после 3 пар листьев, чтобы получить кустистые растения. Эти простые шаги помогут получить раннее и пышное летнее цветение даже в холодный январь.

Издание Yahoo предлагает посадить анютины глазки. Анютины глазки очень устойчивы к непогоде – они выдерживают и снег, и дождь, и вообще любые зимние условия.

Высаживая анютины глазки, выбирайте место с утренним и послеобеденным солнцем и придерживайтесь расстояния 18 – 30 сантиметров между растениями. Не бойтесь обрывать увядшие цветы – это стимулирует еще более обильное цветение.

Самые распространенные ошибки при выращивании кактусов

Кактусы считают неприхотливыми, но из-за простых ошибок они могут болеть или погибать. Самые распространенные причины проблем: