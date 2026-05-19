В отличие от однолетних культур, которые нужно сажать каждый год заново, многолетние растения возвращаются сами, часто даже дают больший урожай с каждым сезоном и требуют меньше ухода. Об этом пишет Gardening Know How и The Spruce.

Какие многолетние овощи посадить, чтобы иметь хороший урожай?

Ревень

Его легко узнать по толстым красным стеблям и большим листьям. Растение хорошо переносит холод и может расти на одном месте 6 – 10 лет.

В пищу используют только стебли – из них делают компоты, пироги и варенье. Листья при этом есть нельзя. Первый год ревень лучше не трогать, чтобы он хорошо укоренился.

Ревень любит влажную, но хорошо дренированную почву и солнечное или полутеневое место / Фото Pinterest

Спаржа

Считается деликатесом и может давать урожай до 15 лет. Молодые побеги появляются ранней весной. Но спаржа требует терпения: первые два года ее почти не собирают, ведь растение формирует сильную корневую систему. Зато потом каждую весну можно получать дорогой и полезный овощ.

Спаржа любит легкую, песчаную или хорошо дренированную почву и открытые солнечные участки / Фото Pinterest

Артишок

Это большое декоративное растение с фиолетовыми цветами, похожими на чертополох. В пищу употребляют нераскрытые бутоны.

Артишок любит плодородную, влажную почву и много солнца.

Топинамбур

Очень выносливая культура, которая легко приживается и почти не нуждается в уходе. Он образует высокие стебли, похожие на подсолнечник, а под землей – клубни, которые и используют в пищу.

Главная особенность – он очень активно разрастается, и если его не контролировать, может занять весь огород. Хорошо переносит морозы и не боится бедных почв. Осенью клубни выкапывают и используют для запекания, варки или пюре.

Уэльский лук

Это многолетний зеленый лук, который растет кустом и постоянно восстанавливается после срезки. Его можно собирать почти весь сезон. Растение не требует сложного ухода.

Уэльский лук хорошо переносит холод и может расти много лет без пересадки / Фото Pinterest

Щавель и родственные многолетние растения

Это неприхотливая зелень с приятной кислинкой. Они хорошо растут как на солнце, так и в полутени, и могут давать урожай несколько раз за сезон. Щавель особенно ценится весной, когда другие овощи еще не созрели. Его листья используют в супах, соусах и салатах, а само растение может оставаться на месте несколько лет.

Капуста-палка

Это необычная многолетняя капуста, которая может вырастать до 2 – 3 метров в высоту. Она имеет вид тонкого деревца с листьями на верхушке стебля. Листья можно срезать постепенно в течение сезона, но перед употреблением их нужно готовить. Растение способно расти несколько лет на одном месте, особенно в теплом климате и на плодородной почве.

Чаще всего капусту-палку выращивают как интересное и экзотическое растение для огорода / Фото Alamy

Бамбук

Является быстрорастущим растением, что дает молодые побеги весной. Их используют в азиатской кухне, но перед употреблением обязательно очищают и варят. Есть два основных вида бамбука: тот, что очень быстро разрастается и может захватывать большие площади, и кустовой бамбук, который растет компактнее и гораздо легче контролируется.

Крапива

Дикое многолетнее растение, которое растет почти везде, где есть влага и плодородная почва. Она чрезвычайно питательна: содержит железо, кальций и витамины. Молодые листья собирают весной. Из крапивы готовят супы, чаи и начинки для пирогов.

Скиррет

Старинный корнеплод, который сегодня выращивают редко, но он очень интересный. Он дает сладкие корни, которые по вкусу напоминают морковь с нотками ореха.

Растение любит влажную почву и легкую тень, хорошо переносит холод и почти не болеет / Фото Pinterest

Рампы

Рампы – это дикий лесной лук, который растет преимущественно в затененных и влажных местах. Он имеет насыщенный аромат и вкус, напоминающий одновременно лук и чеснок.

На огороде рампы выращивать непросто, ведь они любят рыхлую лесную почву, богатую перегноем и органикой.

Рампы – это дикий лесной лук / Фото Pinterest

Водяной сельдерей

Многолетнее растение, которое растет во влажных или даже болотистых условиях. Она быстро образует густые заросли и может использоваться как почвопокровная культура. Листья имеют вкус, напоминающий смесь сельдерея и петрушки. Растение очень выносливо к холоду и жаре, но нуждается в постоянной влаге.

Страусиный папоротник

Это растение дает съедобные молодые побеги, которые собирают ранней весной, пока они еще закручены в "спирали". Их обязательно нужно хорошо термически обрабатывать. Растение любит тень и влажные места, поэтому часто растет под деревьями.

Хрен

Как и мята, он быстро разрастается, поэтому садоводы советуют выращивать его в контейнерах или ограничивать корни, чтобы растение не заполонило весь огород.

Собирают хрен поздней осенью, после первых легких заморозков. Основной корень выкапывают, а часть боковых корешков сразу высаживают обратно. Даже маленький кусочек корня способен вырасти в новое растение уже в следующем сезоне.

Хрен очень легко выращивать, и часто его становится даже больше, чем нужно / Фото Pinterest

Любисток

Малоизвестное многолетнее растение, которое одновременно является и овощем, и пряной зеленью. Он имеет сильный аромат и вкус, похож на сельдерей. Съедобными являются все части растения – листья, стебли, корни и семена. Любисток часто добавляют в супы, салаты и другие соленые блюда.

Любисток можно замораживать на зиму / Фото Pinterest

Какие овощи следует посадить в мае?

Середина мая – один из лучших периодов для высадки овощей. Земля уже хорошо прогрета, становится теплее, а риск заморозков значительно меньше. Именно в это время большинство культур можно высаживать в открытый грунт или переносить рассаду на грядки.

Во второй половине мая огородники активно высаживают помидоры. Томаты любят тепло, солнце и регулярный полив. Для хорошего роста им также нужна рыхлая почва и защита от сильного ветра.

Огурцы тоже высаживают именно в этот период – или семенами в грунт, или готовой рассадой. Они хорошо растут в тепле и требуют много влаги.

Перец і баклажаны очень чувствительны к холоду, поэтому их высаживают только после стабильного потепления. Даже короткое похолодание может повредить молодые растения.

Кабачки и тыквы любят тепло, влагу и пространство. Их не стоит сажать слишком близко друг к другу. Для лучшего урожая в лунки часто добавляют компост или перегной.

Морковь, свекла і редис хорошо переносят прохладную погоду. Редис созревает особенно быстро – первый урожай можно получить уже через несколько недель. Чтобы корнеплоды были крупными и ровными, им нужна рыхлая почва, регулярный полив и прореживание.