О причинах, по которым здоровый кактус имеет подавленный вид, рассказывает 24 Канал со ссылкой на DailyMusee.
Из-за каких ошибок кактусы погибают?
Чрезмерный полив
Это причина номер один, из-за которой погибают кактусы. Они пустынные растения и не любят мокрых корней. Если кактус стал мягким или коричневым у основания - вы, вероятно, перелили его. Что делать: дайте почве полностью высохнуть перед следующим поливом и используйте горшок с дренажными отверстиями.
Как пишет издание Zamnesia, на чрезмерный полив могут указывать следующие признаки:
- Желтые стебли или пятна на растении;
- Мягкие, ватные стебли;
- Похудевшие, потемневшие или неприятно пахнущие корни
Неподходящий грунт
Обычная почва удерживает слишком много влаги. Это может привести к загниванию корней. Используйте специальный субстрат для кактусов или смешайте почву с песком и перлитом для лучшего дренажа.
Выращивать кактусы не сложно, главное – обеспечить правильный уход / Фото Pexels
Недостаточно света
Кактусам нужен яркий прямой солнечный свет. Его недостаток приводит к тонкому, вытянутому и бледному росту – это называется этиоляция. Поставьте растение на южное или западное окно. В помещении можно добавить фитолампу.
Симптомы недостаточного освещения:
- Тонкие, вытянутые стебли;
- Наклоненное или согнутое растение;
- Бледный или тусклый цвет;
- Медленный или отсутствующий рост
Холодные температуры
Большинство кактусов любят тепло и плохо переносят холодные сквозняки. Температура ниже 10 градусов может повредить ткани растения. Держите кактус в теплом месте, особенно зимой, подальше от окон и вентиляции.
Игнорирование вредителей
Мучнистый червец, паутинные клещи и щитовка могут поражать даже самые выносливые кактусы. Следите за белым налетом или мелкими коричневыми пятнами. Протирайте пораженные места ватной палочкой, смоченной в спирте, или используйте натуральный инсектицид.
Неподходящий горшок
Горшки без дренажа задерживают воду и вызывают загнивание. Часто проблемой становятся декоративные горшки. Выбирайте терракотовые или керамические горшки с отверстиями – они лучше испаряют влагу.
Избыток удобрений
Много подкормки может обжечь корни или ослабить растение. Удобряйте только в период роста (весна – лето), не чаще чем раз в месяц, сильно разведенным удобрением для кактусов.
Итак, уход за кактусом не сложный – просто нужно обеспечить правильные условия. Избегая распространенных ошибок, вы поможете растению расти здоровым и крепким.
Можно ли ставить растения на подоконник?
С наступлением зимы многие комнатные растения переносят с балконов на подоконник. Проблема в том, что под окнами часто стоят батареи, которые сушат воздух и почву. Теплый сухой поток воздуха приводит к потере влаги: листья могут желтеть, подсыхать, а корни – страдать. Особенно чувствительны тонколистные и хрупкие растения. Постоянное тепло создает микроклимат с очень низкой влажностью, что усиливает стресс для растений.