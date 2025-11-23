Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.
Смотрите также Сделайте это с розами после первых заморозков: это будет защищать их всю зиму
Какие деревья стоит обрезать перед морозами?
- Яблони и груши
Плодовые деревья первыми попадают в список на осеннюю обрезку. Все потому, что удаление старых, больных и поломанных ветвей снижает риск поражения грибковыми инфекциями и вредителями.
Как: обрезают тонкие и загущенные ветви, формируют крону для лучшего освещения и вентиляции.
Совет: делайте это после листопада, когда дерево находится в состоянии покоя.
- Вишни и черешни
Эти деревья очень чувствительны к морозам и перепадам температур. Ведь старые и слабые ветви легко ломаются под тяжестью снега, а грибковые болезни зимуют на живых побегах.
Как: удаляют слабые, больные и неправильно растущие ветви, оставляя только сильные и здоровые.
Совет: обрезку лучше делать в сухую погоду, чтобы минимизировать риск заражения.
Топ-3 деревьев во дворе, которые обязательно надо обрезать до зимних морозов / Фото Africa Images
- Орехи и орешники
Деревья с толстой древесиной требуют особого внимания. Ведь толстые ветви могут трескаться от мороза или тяжелого снега, что приводит к повреждению всей кроны.
Как: обрезают ветки, которые растут внутрь или трутся о другие, а также удаляют засохшие побеги.
Совет: укорачивайте длинные ветки постепенно, оставляя короткие "пеньки", чтобы дерево лучше переносило зиму.
Что важно знать перед обрезкой деревьев?
Woodland Trust советует:
- Используйте острый и чистый инструмент – это снижает риск инфекций.
- Обрезку проводите в сухую, безветренную погоду.
- Не обрезайте слишком сильно – деревья должны сохранить запас энергии для зимы.
- После обрезки можно обработать срезы садовым варом или специальным защитным средством от мороза и болезней.
Какие растения нельзя обрезать осенью?
- Не стоит обрезать гортензии, наперстянки, азалии и форзицию осенью, чтобы обеспечить их пышное цветение весной.
- Осенью рекомендуется посадка нарциссов и подкормка клубники для хорошего весеннего урожая.