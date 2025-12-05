Насправді пуансетія – не примхлива, але має кілька правил догляду, без яких її декоративність швидко зникає. Всіма секретами поділиться 24 Канал з посиланням на The New York Botanical Garden.
Як доглядати за святковою квіткою?
- Температура та місце
Пуансетія погано реагує на протяги та різкі перепади температури. Найкраща температура для них – +18…+22 градуси. Водночас не рекомендуємо ставити її біля:
- батареї,
- кондиціонера,
- на холодне підвіконня.
Важливо одразу після покупки ретельно загорнути рослину, аби вона не замерзла при транспортуванні.
- Освітлення
Різдвяна зірка любить яскраве, але розсіяне світло. Найкраще місце – східні або західні вікна. У темних кімнатах рослина швидко тьмяніє.
- Полив
Головне правило – не переливати. Коріння пуансетії легко загниває. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне. Вода має бути кімнатної температури. Обов'язково зливайте зайву воду з піддона.
- Підживлення
Як зазначають у блозі Martha Stewart, під час цвітіння рослина не потребує багато добрив. Раз на 2 – 3 тижні підійде комплексне добриво для декоративно-листяних рослин. Після завершення сезону приквітки втратять колір – це нормально.
