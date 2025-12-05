Насправді пуансетія – не примхлива, але має кілька правил догляду, без яких її декоративність швидко зникає. Всіма секретами поділиться 24 Канал з посиланням на The New York Botanical Garden.

Дивіться також Названо два повільних "вбивці" кімнатних рослин взимку

Як доглядати за святковою квіткою?

Температура та місце

Пуансетія погано реагує на протяги та різкі перепади температури. Найкраща температура для них – +18…+22 градуси. Водночас не рекомендуємо ставити її біля:

батареї,

кондиціонера,

на холодне підвіконня.

Важливо одразу після покупки ретельно загорнути рослину, аби вона не замерзла при транспортуванні.

Освітлення

Різдвяна зірка любить яскраве, але розсіяне світло. Найкраще місце – східні або західні вікна. У темних кімнатах рослина швидко тьмяніє.



Як доглядати за пуансетією, щоб вона тішила вас не один сезон / Фото Unsplash

Полив

Головне правило – не переливати. Коріння пуансетії легко загниває. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне. Вода має бути кімнатної температури. Обов'язково зливайте зайву воду з піддона.

Підживлення

Як зазначають у блозі Martha Stewart, під час цвітіння рослина не потребує багато добрив. Раз на 2 – 3 тижні підійде комплексне добриво для декоративно-листяних рослин. Після завершення сезону приквітки втратять колір – це нормально.

Які рослини варто сховати вдома до перших заморозків?