Експерт із садівництва та популярний блогер Іш поділився порадами, які п'ять улюблених садових рослин потрібно обов'язково перенести до дому, щоб урятувати їх від зими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Єдина зона у вашому домі, де не варто використовувати яскраві шпалери

Які рослини не можна залишати надворі восени?

Бегонії та герані

Ці квіти особливо чутливі до холоду – навіть легкий мороз може їх знищити. Іш радить перенести бегонії та герані до приміщення й поставити на місце з непрямим сонячним світлом. Важливо, щоб ґрунт залишався злегка вологим, але не пересихав. Навесні їх можна знову висадити надворі – тоді вони ростимуть як багаторічні рослини.



Бегонії чутливі до холоду / Фото Unsplash

Фатсія японська

Ця рослина добре почувається в тіні та не боїться коротких посух. Саме тому фатсія легко адаптується до кімнатних умов. Іш радить обрати досить великий горщик і забезпечити м'яке непряме світло. Підходять і класичні, і декоративні різновиди, наприклад "павутина".

Папороті

Багато садових папоротей зникають восени, але менші сорти чудово ростуть у домі. Ці тіньолюбні рослини не потребують яскравого сонця, але потребують помірного поливу. Експерт застерігає: не перезволожуйте ґрунт, адже це може привабити мух.



Папороть краще заносити на холодний період у дім / Фото Unsplash

Кордиліни

Ці рослини, схожі на маленькі пальми, чудово почуваються в кімнаті. Вони стійкі до посухи та полюбляють провітрювані приміщення. Кордиліни не потребують багато уваги й додають осінньому інтер'єру тропічного настрою.

Інші теплолюбні декоративні види

Як пише Real Simple, до "зони ризику" входять також ніжні квіти, які не переносять заморозків – петунії, фуксії, бальзаміни. Якщо ви хочете зберегти їх до весни, перенесіть у тепле приміщення та поступово зменшуйте полив.

Як зробити зимовий сад на підвіконні?