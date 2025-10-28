Експерти Simply Living Well відзначають: вибирайте місце з достатнім освітленням та звертайте увагу на види, які добре ростуть в обмеженому просторі і в приміщенні, передає 24 Канал.

Дивіться також Експерти назвали 8 кухонних інструментів, які варто негайно замінити

Які рослини легко вирощувати взимку?

Зелень і пряні трави

Якщо ви любите свіжу зелень, варто посадити петрушку, кріп, базилік, м'яту, орегано або чебрець. Вони добре ростуть у легкому ґрунті, потребують багато світла та помірного поливу. Якщо підвіконня не надто сонячне – встановіть невелику лампу для підсвічування.

Цибуля та мікрозелень

Проростки гороху, пшениці, салату або зелена цибуля – швидкий і корисний варіант. Уже за тиждень-два ви матимете власний "вітамінний урожай", а догляд за ним мінімальний: достатньо вологи й денного світла.

Кімнатні квіти, що цвітуть взимку

Якщо хочеться яскравих фарб – оберіть цикламен, азалію або сенполію (узумбарську фіалку). Ці квіти люблять прохолоду й розсіяне світло. А гипеаструм і каланхое здатні випускати бутони навіть тоді, коли за вікном сніг.



Азалія / Фото Unsplash

Як доглядати за зимовим садом?

House Digest радить дотримуватися декількох простих правил:

Освітлення. Взимку сонця мало, тому краще розташовувати рослини на південних або східних вікнах.

Взимку сонця мало, тому краще розташовувати рослини на південних або східних вікнах. Полив. Важливо не перезволожувати ґрунт – узимку вода випаровується повільніше.

Вологість. Через опалення повітря у квартирах стає сухим, тому рослинам допоможе зволожувач або звичайне обприскування.

Важливо не перезволожувати ґрунт – узимку вода випаровується повільніше. Через опалення повітря у квартирах стає сухим, тому рослинам допоможе зволожувач або звичайне обприскування. Підживлення. Один раз на місяць додавайте легке добриво для кімнатних рослин.

Які кімнатні рослини будуть у тренді у 2026 році?