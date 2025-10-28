Експерти Simply Living Well відзначають: вибирайте місце з достатнім освітленням та звертайте увагу на види, які добре ростуть в обмеженому просторі і в приміщенні, передає 24 Канал.
Які рослини легко вирощувати взимку?
- Зелень і пряні трави
Якщо ви любите свіжу зелень, варто посадити петрушку, кріп, базилік, м'яту, орегано або чебрець. Вони добре ростуть у легкому ґрунті, потребують багато світла та помірного поливу. Якщо підвіконня не надто сонячне – встановіть невелику лампу для підсвічування.
- Цибуля та мікрозелень
Проростки гороху, пшениці, салату або зелена цибуля – швидкий і корисний варіант. Уже за тиждень-два ви матимете власний "вітамінний урожай", а догляд за ним мінімальний: достатньо вологи й денного світла.
- Кімнатні квіти, що цвітуть взимку
Якщо хочеться яскравих фарб – оберіть цикламен, азалію або сенполію (узумбарську фіалку). Ці квіти люблять прохолоду й розсіяне світло. А гипеаструм і каланхое здатні випускати бутони навіть тоді, коли за вікном сніг.
Азалія / Фото Unsplash
Як доглядати за зимовим садом?
House Digest радить дотримуватися декількох простих правил:
- Освітлення. Взимку сонця мало, тому краще розташовувати рослини на південних або східних вікнах.
- Полив. Важливо не перезволожувати ґрунт – узимку вода випаровується повільніше.
Вологість. Через опалення повітря у квартирах стає сухим, тому рослинам допоможе зволожувач або звичайне обприскування.
- Підживлення. Один раз на місяць додавайте легке добриво для кімнатних рослин.
Які кімнатні рослини будуть у тренді у 2026 році?
- У 2026 році кімнатні рослини будуть трендовими не лише за естетикою, але й за функціональністю, з акцентом на зв'язок з природою та догляд за живими істотами.
- Серед популярних рослин будуть алоказія сільвер драгон, пальма Белла, бегонія Рекс, та бостонська папороть, які додають інтер'єру екзотичності, кольору та вінтажного стилю.