Эксперты Simply Living Well отмечают: выбирайте место с достаточным освещением и обращайте внимание на виды, которые хорошо растут в ограниченном пространстве и в помещении, передает 24 Канал.

Какие растения легко выращивать зимой?

Зелень и пряные травы

Если вы любите свежую зелень, стоит посадить петрушку, укроп, базилик, мяту, орегано или тимьян. Они хорошо растут в легкой почве, требуют много света и умеренного полива. Если подоконник не слишком солнечный – установите небольшую лампу для подсветки.

Лук и микрозелень

Проростки гороха, пшеницы, салата или зеленый лук – быстрый и полезный вариант. Уже через неделю-две вы будете иметь собственный "витаминный урожай", а уход за ним минимальный: достаточно влаги и дневного света.

Комнатные цветы, цветущие зимой

Если хочется ярких красок – выберите цикламен, азалию или сенполию (узумбарскую фиалку). Эти цветы любят прохладу и рассеянный свет. А гиппеаструм и каланхоэ способны выпускать бутоны даже тогда, когда за окном снег.



Азалия / Фото Unsplash

Как ухаживать за зимним садом?

House Digest советует придерживаться нескольких простых правил:

Освещение. Зимой солнца мало, поэтому лучше располагать растения на южных или восточных окнах.

Полив. Важно не переувлажнять почву – зимой вода испаряется медленнее.

Влажность. Из-за отопления воздух в квартирах становится сухим, поэтому растениям поможет увлажнитель или обычное опрыскивание.

Подкормки. Один раз в месяц добавляйте легкое удобрение для комнатных растений.

Какие комнатные растения будут в тренде в 2026 году?