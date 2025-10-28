Эксперты Simply Living Well отмечают: выбирайте место с достаточным освещением и обращайте внимание на виды, которые хорошо растут в ограниченном пространстве и в помещении, передает 24 Канал.
Смотрите также Эксперты назвали 8 кухонных инструментов, которые стоит немедленно заменить
Какие растения легко выращивать зимой?
- Зелень и пряные травы
Если вы любите свежую зелень, стоит посадить петрушку, укроп, базилик, мяту, орегано или тимьян. Они хорошо растут в легкой почве, требуют много света и умеренного полива. Если подоконник не слишком солнечный – установите небольшую лампу для подсветки.
- Лук и микрозелень
Проростки гороха, пшеницы, салата или зеленый лук – быстрый и полезный вариант. Уже через неделю-две вы будете иметь собственный "витаминный урожай", а уход за ним минимальный: достаточно влаги и дневного света.
- Комнатные цветы, цветущие зимой
Если хочется ярких красок – выберите цикламен, азалию или сенполию (узумбарскую фиалку). Эти цветы любят прохладу и рассеянный свет. А гиппеаструм и каланхоэ способны выпускать бутоны даже тогда, когда за окном снег.
Азалия / Фото Unsplash
Как ухаживать за зимним садом?
House Digest советует придерживаться нескольких простых правил:
- Освещение. Зимой солнца мало, поэтому лучше располагать растения на южных или восточных окнах.
- Полив. Важно не переувлажнять почву – зимой вода испаряется медленнее.
Влажность. Из-за отопления воздух в квартирах становится сухим, поэтому растениям поможет увлажнитель или обычное опрыскивание.
- Подкормки. Один раз в месяц добавляйте легкое удобрение для комнатных растений.
Какие комнатные растения будут в тренде в 2026 году?
- В 2026 году комнатные растения будут трендовыми не только по эстетике, но и по функциональности, с акцентом на связь с природой и уход за живыми существами.
- Среди популярных растений будут алоказия сильвер драгон, пальма Белла, бегония Рекс, и бостонский папоротник, которые добавляют интерьеру экзотичности, цвета и винтажного стиля.