Холодные сквозняки, перепады температур и сухой воздух в помещении – это медленные убийцы для этого часто прихотливого зеленого мира, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Что дома вредит комнатным растениям?

Холодные зимние сквозняки, проникающие через почтовые щели, неподходящие дверные рамы, плохо утепленные окна, создают резкие локальные падения температуры в помещении. Если температура опускается до 6 градусов мороза, это плохо даже для вечнозеленых растений, не говоря уже о тропических комнатных.

Мягкие, почерневшие, скрученные или коричневые края листьев, побегов и стеблей – признаки поражения холодом. Эти симптомы особенно заметны на свежих, нежных листьях из-за высокого содержания воды.

Стоит переставить растения дальше от сквозняков. Если у вас светолюбивые растения, которые не выживут без окна, следите, чтобы листья не касались холодного стекла. Не ставьте растения на холодную плитку, бетон или каменные полы – поднимите их на подставку, подвесьте или разместите на столе. Там, где сквозняки неизбежны, помогут утепленные шторы или замена уплотнителей на окнах.

Отопление – еще одна часто недооцененная проблема зимой. Потоки горячего воздуха из вентиляции создают сухую, перегретую среду, вредную для тропических растений. Использование центрального отопления или обогревателя снижает влажность до ниже 30%. Большинство растений начинают страдать уже при влажности ниже 20%. Они нуждаются в 40 – 60% уровня влажности или даже больше для комфортного роста.

Комнатные растения следует держать подальше от сквозняков и батарей / Фото Pexels

Тепло из вентиляции и обогревателей может также обжигать листья и вызывать опадение почек.

Поэтому, держите растения подальше от прямых источников тепла – каминов, вентиляторов и радиаторов. Также старайтесь повысить влажность вокруг растений: поставьте под горшки поддон с камнями и водой или используйте увлажнитель.

Тем временем издание Livingtec напоминает, что зимой комнатные растения нуждаются в как можно больше света. Передвиньте светолюбивые растения ближе к окнам, где это возможно. Днем следует откидывать шторы и впускать максимум света.

