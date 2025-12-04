Хорошая новость в том, что решить проблему можно проще, чем кажется. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Как работает этот метод и почему он эффективен?
Пылесос для влажной/сухой уборки имеет мощность, которая часто превышает силу всасывания вантуза. Благодаря этому он способен "затянуть" засоры значительно глубже, чем можно добраться вручную или химикатами.
В отличие от агрессивных средств, этот метод:
- не вредит трубам,
- не вызывает коррозию,
- не создает токсичных испарений,
- является щадящим для кожи и глаз.
Как прочистить слив пылесосом?
- Подготовьте рабочую зону.
- Очистите раковину, снимите пробку, заберите воду. Слив должен быть открытым и доступным.
- Подключите пылесос.
- Используйте только заземленную розетку.
- Защитите корпус и электронику от попадания воды. Возьмите узкую насадку, обмотайте ее влажной тканью – это обеспечит герметичность во время работы.
- Приложите насадку к сливу. Держите плотно, без движений и перекосов.
- Включите режим жидкостного всасывания и максимальную мощность. Если раздастся характерное бульканье или "хлебание" – засор сдвинулся.
- Повторите при необходимости.
Если эффекта нет сразу, попробуйте 2 – 3 подхода. После очистки пропустите через слив горячую воду и проверьте, нет ли утечек. Этот метод подходит для большинства бытовых засоров (волосы, жир, остатки мыла).
Как с помощью неожиданного девайса прочистить слив / Unsplash
Как избавиться от неприятного запаха из раковины?
Newsweek отмечает: если из раковины уже чувствуется неприятный запах, не спешите покупать агрессивную "химию". Есть простые натуральные способы, которые помогут быстро устранить проблему:
- Сода + уксус
Насыпьте в слив 3 – 4 столовые ложки пищевой соды, а затем залейте половину стакана уксуса. Оставьте смесь на 10 – 15 минут, а затем промойте горячей водой. Такая реакция расщепляет остатки жира и убирает бактерии.
- Соль и горячая вода
Если запах не сильный, достаточно насыпать ложку соли и залить литром кипятка. Это дезинфицирует и смывает легкие отложения.
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кофейную гущу в умывальник?
- Ранее мы писали, что кофейная гуща не растворяется в воде, оседает на стенках труб и образует плотный слой, который трудно удалить.
- Для устранения неприятного запаха из раковины можно использовать соду с уксусом или соль с горячей водой, а кофейную гущу лучше использовать как удобрение или натуральный абразив.