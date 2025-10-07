Как с этим бороться – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Почему нельзя смывать кофейную гущу в раковину?

В отличие от жидких остатков пищи, кофейная гуща не растворяется в воде. Она оседает на стенках труб, образуя плотный слой, который со временем смешивается с жиром и другими частицами. Результат - настоящая "бетонная пробка", которую трудно удалить даже химическими средствами.

Но это еще не все. Эксперты отмечают: остатки кофе начинают разлагаться, особенно если они накапливаются в сифонах или на дне трубы. Влага и тепло создают идеальную среду для бактерий, которые со временем выделяют резкий и неприятный запах, поднимающийся вверх через сток.



Кофейную гущу нужно выбрасывать в мусорку / Фото Africa Images

Как избавиться от неприятного запаха из раковины?

Newsweek отмечает: если из раковины уже чувствуется неприятный запах, не спешите покупать агрессивную "химию". Есть простые натуральные способы, которые помогут быстро устранить проблему:

Сода + уксус

Насыпьте в слив 3 – 4 столовые ложки пищевой соды, а затем залейте половину стакана уксуса. Оставьте смесь на 10 – 15 минут, а затем промойте горячей водой. Такая реакция расщепляет остатки жира и убирает бактерии.

Соль и горячая вода

Если запах не сильный, достаточно насыпать ложку соли и залить литром кипятка. Это дезинфицирует и смывает легкие отложения.

Лимон или эфирное масло цитрусовых

Несколько капель лимонного сока или эфирного масла оставят приятный аромат и помогут освежить кухню естественным способом.

Куда девать кофейную гущу правильно?

Используйте ее как удобрение для комнатных растений или на огороде – она улучшает структуру почвы. Применяйте как натуральный абразив для чистки кастрюль или мойки.

Добавьте в баночку с содой – получится естественный освежитель воздуха.

Совет: никогда не сливайте кофейную гущу вместе с жиром или остатками пищи – именно эта комбинация чаще всего становится причиной засорения труб.