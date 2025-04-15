На самом же деле кофейную гущу нужно использовать, учитывая особенности каждого из растений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Питательна ли кофейная гуща для растений

Кофейная гуща наполнена питательными веществами и органикой, и поэтому ее часто называют "удобрением" для почвы. По словам садоводов, она содержит азот и много микроэлементов, которые могут наоборот навредить.

Кроме того, в составе кофейной гущи есть большое количество целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, которые разлагаются с разной скоростью. Из-за этого "удобрение" для почвы может наоборот вредить. Чтобы кофейная гуща действительно была полезной, то ее следует высвободить от азота. Более того, неправильное использование кофейной гущи может провоцировать появление плесени на корнях растения.

По словам Мэтью Эванса, кофейную гущу можно добавить непосредственно в почву, но очень ограниченно. Ее можно выложить полоской, толщина которой не превышает 2 сантиметра, а ширина – до 3 сантиметров. Также следует позаботиться, чтобы расстояние до растений было не менее 1,5 сантиметра.

Многие считают, что кофейная гуща повышает кислотность почвы, однако это не совсем так. Сваренная кофейная гуща имеет pH, близкий к нейтральному.

Как правильно использовать кофейную гущу в саду

Садоводы отмечают, что кофейную гущу можно использовать в саду только в том случае, если растения уже хорошо прижились. Кроме того, добавлять следует небольшое количество и тщательно следить за реакцией растений, ведь большое количество кофейной гущи может негативно влиять на почву и жизнь растений.

Кроме того, кофейная гуща может вытягивать из почвы азот, если высыпать ее слишком много. Поэтому, образуется противоположный эффект, и кофейная гуща будет вытягивать все питательные элементы.

Лучший вариант – выбросить кофейную гущу в компостную кучу. Вместе с листьями, древесной золой, скошенной травой и т.д. она образует действительно питательное удобрение для почвы. Главное – соблюдать правильное соотношение углерода.

Такой компост следует добавлять непосредственно в почву перед весенней посадкой.

Стоит отметить, что кофейную гущу категорически запрещено добавлять к комнатным растениям. Это будет привлекать вредителей и провоцировать появление плесени или грибка на комнатных растениях.