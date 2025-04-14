Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это будет означать не только потерю времени, но и серьезные финансовые затраты. Чтобы избежать разочарований, следует заранее ознакомиться с самыми распространенными ошибками. Как правильно подготовить почву, положить дерн и обеспечить ему должный уход, рассказываем далее.

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Неверный расчет количества дерна

Одна из самых типичных ошибок – заказать слишком много или слишком мало дерна. В первом случае вы зря потратите деньги, во втором – рискуете оставить часть участка без покрытия, что приведет к задержкам и дополнительным расходам.

Чтобы избежать этого, точно измерьте площадь участка. Это позволит избежать неточностей при заказе.

Игнорирование состояния почвы

Без проверки уровня pH и питательных веществ в почве укладка дерна – это игра наугад. Без анализа сложно выбрать правильное удобрение или понять, нужна ли коррекция кислотности.

Проведите лабораторное тестирование почвы перед укладкой. Это позволит вовремя внести нужные вещества (например, серу для снижения pH или компост для повышения содержания органики).

Отсутствие выравнивания поверхности

Наклонные участки могут вызвать эрозию или застои воды. В результате – смытый дерн, наводнения во дворе и постоянные проблемы с дренажем.

Оцените уровень уклона. Если он превышает 30 сантиметров подъема на каждый 1,2 метра длины, стоит обратиться к специалистам для перепланировки участка.

Укладка дерна поверх сорняков или старой травы

Старые растения и сорняки не исчезнут под дерном – они будут прорастать и создавать конкуренцию для новой травы. Также будут препятствовать укоренению дерна.

Полностью удалите сорняки, мусор, камни и остатки травы. При необходимости используйте неселективный гербицид, следуя инструкциям и с соблюдением периода ожидания перед укладкой.

Хороший газон требует постоянного ухода / Фото Pexels

Задержка с укладкой после покупки

Свежий дерн быстро теряет влагу и перегревается в рулонах. Чем дольше он не уложен, тем выше риск его гибели.

Поэтому планируйте монтаж в день покупки. Если это невозможно, слегка увлажняйте рулоны, особенно по краям.

Неправильная укладка полос

Ошибки при укладке могут привести к неровностям, щелей между полосами и слабого укоренения.

Укладывайте полосы плотно друг к другу, с чередованием швов по принципу кирпичной кладки. Используйте острый нож для подгонки вокруг дорожек.

Пропуск укатки

Без укатки между дерном и почвой могут остаться воздушные карманы, препятствующие укоренению.

Используйте специальный каток, который можно арендовать или приобрести. Пройдитесь им по всей площади после укладки.

Недостаточный или чрезмерный полив

Слишком мало воды – трава засохнет. Слишком много – корни загниют, а трава потеряет способность глубоко укореняться.

Чтобы этого не произошло, течение первых двух недель держите почву постоянно влажной, но не залитой. Постепенно уменьшайте частоту полива, стимулируя корневую систему расти вглубь.

Кстати, значительно тратиться на то, чтобы улучшить свой газон, не надо. Можно обновить его, не потратив ни копейки