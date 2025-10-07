Как пишет Leravi, есть несколько простых шагов, которые вернут вашим подушкам форму, мягкость и приятный аромат, передает 24 Канал.
Смотрите также Ошибка с цветом, из-за которой ваша кухня имеет скучный вид
Какие подушки можно стирать?
В стиральной машине допускается стирать:
- пуховые,
- синтетические,
- хлопковые подушки.
Главное – проверить этикетку производителя. А вот латексные или с эффектом "мемори-пены" лучше не стирать – они могут потерять форму. Такие модели очищают вручную или осторожно пылесосят.
Чем стирать подушки без химии?
Как пишет The Spruce, все необходимое уже есть у вас дома – на кухне или в ванной. Домашние ингредиенты не только очищают, но и убирают запахи и дезинфицируют ткань:
- Перекись водорода – мягко отбеливает, не вредит волокнам.
- Сода – устраняет запахи, смягчает ткань.
- Уксус – дезинфицирует и растворяет загрязнения.
- Жидкое мыло – эффективно борется с жиром и пятнами. Вместе эти компоненты образуют натуральное моющее средство, которое возвращает подушкам белизну и свежесть без хлорки или отбеливателей.
Как и чем постирать подушки / Фото Africa Images
Как стирать подушку?
- Снимите наволочку и постирайте ее отдельно. Проверьте швы – зашейте, если есть дырки.
- Добавьте смесь ингредиентов в барабан вместе с подушками. Включите режим горячей воды и деликатной стирки. Обязательно выберите дополнительное полоскание, чтобы полностью вымыть остатки мыла.
- Сушка – самый важный этап. Влажная подушка теряет форму и может заплесневеть. Лучше всего – сушить на свежем воздухе. Если пользуетесь сушильной машиной, выбирайте низкую температуру.
- Чтобы наполнитель не слипался, добавьте в барабан теннисные мячики или шерстяные шарики – они помогут подушке оставаться пышной.
После такого ухода подушки снова станут белыми, мягкими и упругими – словно в пятизвездочном отеле.
Какие ошибки в уборке никогда не делают профи?
- Профессиональные клинеры знают, как сделать уборку эффективной. Они советуют избегать начала уборки без подготовки, поскольку это приводит к распространению пыли по поверхностям.
- Игнорирование принципа "сверху вниз" и чрезмерное использование универсальных средств могут ухудшить качество уборки и повредить деликатные поверхности.