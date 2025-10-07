Як пише Leravi, є кілька простих кроків, які повернуть вашим подушкам форму, м'якість і приємний аромат, передає 24 Канал.
Які подушки можна прати?
У пральній машині допускається прати:
- пухові,
- синтетичні,
- бавовняні подушки.
Головне – перевірити етикетку виробника. А от латексні чи з ефектом "меморі-піни" краще не прати – вони можуть втратити форму. Такі моделі очищують вручну або обережно пилососять.
Чим прати подушки без хімії?
Як пише The Spruce, все необхідне вже є у вас вдома – на кухні або у ванній. Домашні інгредієнти не лише очищають, а й прибирають запахи та дезінфікують тканину:
- Перекис водню – м'яко відбілює, не шкодить волокнам.
- Сода – усуває запахи, пом'якшує тканину.
- Оцет – дезінфікує та розчиняє забруднення.
- Рідке мило – ефективно бореться з жиром і плямами. Разом ці компоненти утворюють натуральний миючий засіб, який повертає подушкам білизну й свіжість без хлорки чи відбілювачів.
Як та чим попрати подушки / Фото Africa Images
Як прати подушку?
- Зніміть наволочку та виперіть її окремо. Перевірте шви – зашийте, якщо є дірки.
- Додайте суміш інгредієнтів у барабан разом із подушками. Увімкніть режим гарячої води та делікатне прання. Обов'язково виберіть додаткове полоскання, щоб повністю вимити залишки мила.
- Сушіння – найважливіший етап. Волога подушка втрачає форму й може запліснявіти. Найкраще – сушити на свіжому повітрі. Якщо користуєтесь сушильною машиною, вибирайте низьку температуру.
- Щоб наповнювач не злипався, додайте у барабан тенісні м'ячики або вовняні кульки – вони допоможуть подушці залишатися пишною.
Після такого догляду подушки знову стануть білими, м'якими та пружними – немов у п'ятизірковому готелі.
