Як пише Leravi, є кілька простих кроків, які повернуть вашим подушкам форму, м'якість і приємний аромат, передає 24 Канал.

Які подушки можна прати?

У пральній машині допускається прати:

  • пухові,
  • синтетичні,
  • бавовняні подушки.

Головне – перевірити етикетку виробника. А от латексні чи з ефектом "меморі-піни" краще не прати – вони можуть втратити форму. Такі моделі очищують вручну або обережно пилососять.

Чим прати подушки без хімії?

Як пише The Spruce, все необхідне вже є у вас вдома – на кухні або у ванній. Домашні інгредієнти не лише очищають, а й прибирають запахи та дезінфікують тканину:

  • Перекис водню – м'яко відбілює, не шкодить волокнам.
  • Сода – усуває запахи, пом'якшує тканину.
  • Оцет – дезінфікує та розчиняє забруднення.
  • Рідке мило – ефективно бореться з жиром і плямами. Разом ці компоненти утворюють натуральний миючий засіб, який повертає подушкам білизну й свіжість без хлорки чи відбілювачів.

Як та чим попрати подушки
Фото Africa Images

Як прати подушку?

  1. Зніміть наволочку та виперіть її окремо. Перевірте шви – зашийте, якщо є дірки.
  2. Додайте суміш інгредієнтів у барабан разом із подушками. Увімкніть режим гарячої води та делікатне прання. Обов'язково виберіть додаткове полоскання, щоб повністю вимити залишки мила.
  3. Сушіння – найважливіший етап. Волога подушка втрачає форму й може запліснявіти. Найкраще – сушити на свіжому повітрі. Якщо користуєтесь сушильною машиною, вибирайте низьку температуру.
  4. Щоб наповнювач не злипався, додайте у барабан тенісні м'ячики або вовняні кульки – вони допоможуть подушці залишатися пишною.

Після такого догляду подушки знову стануть білими, м'якими та пружними – немов у п'ятизірковому готелі.

Які помилки в прибиранні ніколи не роблять профі?

  • Професійні клінери знають, як зробити прибирання ефективним. Вони радять уникати початку прибирання без підготовки, оскільки це призводить до розповсюдження пилу по поверхнях.
  • Ігнорування принципу "згори донизу" та надмірне використання універсальних засобів можуть погіршити якість прибирання та пошкодити делікатні поверхні.