Як пише Leravi, є кілька простих кроків, які повернуть вашим подушкам форму, м'якість і приємний аромат, передає 24 Канал.

Які подушки можна прати?

У пральній машині допускається прати:

пухові,

синтетичні,

бавовняні подушки.

Головне – перевірити етикетку виробника. А от латексні чи з ефектом "меморі-піни" краще не прати – вони можуть втратити форму. Такі моделі очищують вручну або обережно пилососять.

Чим прати подушки без хімії?

Як пише The Spruce, все необхідне вже є у вас вдома – на кухні або у ванній. Домашні інгредієнти не лише очищають, а й прибирають запахи та дезінфікують тканину:

Перекис водню – м'яко відбілює, не шкодить волокнам.

Сода – усуває запахи, пом'якшує тканину.

Оцет – дезінфікує та розчиняє забруднення.

Рідке мило – ефективно бореться з жиром і плямами. Разом ці компоненти утворюють натуральний миючий засіб, який повертає подушкам білизну й свіжість без хлорки чи відбілювачів.



Як та чим попрати подушки / Фото Africa Images

Як прати подушку?

Зніміть наволочку та виперіть її окремо. Перевірте шви – зашийте, якщо є дірки. Додайте суміш інгредієнтів у барабан разом із подушками. Увімкніть режим гарячої води та делікатне прання. Обов'язково виберіть додаткове полоскання, щоб повністю вимити залишки мила. Сушіння – найважливіший етап. Волога подушка втрачає форму й може запліснявіти. Найкраще – сушити на свіжому повітрі. Якщо користуєтесь сушильною машиною, вибирайте низьку температуру. Щоб наповнювач не злипався, додайте у барабан тенісні м'ячики або вовняні кульки – вони допоможуть подушці залишатися пишною.

Після такого догляду подушки знову стануть білими, м'якими та пружними – немов у п'ятизірковому готелі.

