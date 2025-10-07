Свої секрети розкрив власник клінінгової компанії Bear Brothers Cleaning Форрест Уеббер у коментарі Southernliving, передає 24 Канал.
Форрест Уеббер поділився найпоширенішими помилками, які роблять навіть охайні господарі — і пояснив, чому вони лише погіршують ситуацію.
Які помилки в прибиранні заважають чистоті?
- Пропуск підготовчих кроків
Починати прибирання без підготовки – як фарбувати стіни без ґрунтовки. Якщо не витерти пил перед тим як пилососити, він просто розповсюджується по поверхнях.
Якщо вже витрачаєте час на прибирання – робіть це правильно, щоб не переробляти роботу двічі,
– порадив Уеббер.
- Ігнорування принципу "згори донизу"
Професіонали завжди прибирають "згори донизу": спочатку світильники й полиці, потім стільниці, і лише потім – підлогу. Це запобігає падінню пилу на вже чисті зони. Така методичність – головна відмінність між професійним прибиранням і "швидким марафоном перед гостями".
Типові помилки в прибиранні / Фото Africa Images
- Надмірне використання універсальних засобів
Як пише Martha Stewart, "один засіб для всього" – маркетинговий міф. Уеббер пояснює, що багатофункціональні формули можуть пошкодити делікатні поверхні, як-от мармур, нержавіючу сталь чи деревину.
Хороше прибирання – це не марафон і не каторга. Це система: підготовка – порядок дій – уважність до деталей.
