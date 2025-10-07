Свои секреты раскрыл владелец клининговой компании Bear Brothers Cleaning Форрест Уэббер в комментарии Southernliving, передает 24 Канал.

Форрест Уэббер поделился самыми распространенными ошибками, которые делают даже опрятные хозяева - и объяснил, почему они только ухудшают ситуацию.

Какие ошибки в уборке мешают чистоте?

Пропуск подготовительных шагов

Начинать уборку без подготовки – как красить стены без грунтовки. Если не вытереть пыль перед тем как пылесосить, она просто распространяется по поверхностям.

Если уж тратите время на уборку – делайте это правильно, чтобы не переделывать работу дважды,

– посоветовал Уэббер.

Игнорирование принципа "сверху вниз"

Профессионалы всегда убирают "сверху вниз": сначала светильники и полки, потом столешницы, и только потом – пол. Это предотвращает падение пыли на уже чистые зоны. Такая методичность – главное отличие между профессиональной уборкой и "быстрым марафоном перед гостями".



Типичные ошибки в уборке / Фото Africa Images

Чрезмерное использование универсальных средств

Как пишет Martha Stewart, "одно средство для всего" – маркетинговый миф. Уэббер объясняет, что многофункциональные формулы могут повредить деликатные поверхности, например мрамор, нержавеющую сталь или древесину.

Хорошая уборка – это не марафон и не каторга. Это система: подготовка – порядок действий – внимательность к деталям.

Какие участки стоит убирать каждый понедельник?