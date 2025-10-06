Секретом, который использовали еще наши бабушки, поделилось издание UmamiDays, передает 24 Канал.

Как использовали лавровый лист на кухне?

Опытные хозяйки советуют: если в холодильнике появился неприятный аромат, не спешите покупать ароматизаторы или химические поглотители запахов. Просто положите один сухой лавровый лист на полочку – он прекрасно впитывает посторонние запахи и оставляет легкий свежий аромат специй.

Эффект становится заметным уже через несколько часов, а через сутки холодильник пахнет нейтрально и свежо. Для лучшего результата листок можно заменять раз в неделю.



Лавровый лист / Фото Africa Images

Еще один секрет

Еще один проверенный лайфхак – лавровый лист под холодильником или за ним. Как пишет Good Housekeeping (UK), его резкий пряный аромат не нравится мелким насекомым: муравьям, жукам и даже тараканам. Именно поэтому наши бабушки использовали лавровый лист как натуральный репеллент, безопасный для детей и животных.

Чтобы усилить эффект, лист можно немного поломать – тогда он будет выделять больше эфирных масел. Итак, лавровый лист – это не только приправа, но и универсальное средство для дома: дезодорирует, отпугивает насекомых и не оставляет следов. И главное – все это стоит копейки.

